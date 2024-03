Khởi tố vụ án liên quan tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến hai người chết, 9 người bị thương.

Chiều 13/3, trao đổi với VietNamNet, Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), xác nhận thông tin trên. Được biết, ngoài quyết định khởi tố vụ án, Công an huyện Phong Điền đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can với những người liên quan vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 11 người thương vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào tối 10/3.

Như đã đưa tin, khoảng 19h40 tối 10/3, tại Km58 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua huyện Phong Điền) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải.

Thời điểm trên, xe tải mang BKS 75C - 016.91 do tài xế Phan Đình Thành (SN 1988, trú TP Huế) điều khiển, chạy theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km58 của tuyến cao tốc, xe tải bị nổ lốp nên tài xế đậu xe tại vị trí chỉ có hai làn đường và không có làn dừng khẩn cấp.

Cùng thời điểm này, xe khách giường nằm BKS 51B-261.49 do ông Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú Đắk Nông) cầm lái, chở trên xe 42 hành khách di chuyển cùng chiều. Đến đoạn đường trên, do không quan sát thấy xe tải đang dừng nên xảy ra va chạm.

Hậu quả vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (20 tuổi) và chị Cụt Thị Phong (cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong. Ngoài ra, có 9 hành khách bị thương, được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân ban đầu do tài xế xe khách không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Trong khi đó, người điều khiển xe tải đỗ xe chiếm một phần đường nhưng không đặt báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông.