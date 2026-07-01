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Pháp luật

Khởi tố và bắt giữ đối tượng đâm tử vong nhân tình của vợ cũ

  • Thứ tư, 1/7/2026 16:01 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Nhựt Trường (SN 1998, ngụ xã Phú Cường, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin điều tra ban đầu, Trường có mâu thuẫn với Trần Văn Thành (SN 1998, ngụ xã An Long). Nguyên nhân do Thành có quen biết với người vợ cũ đã ly hôn của Trường.

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Cán bộ điều tra lấy lời khai đối với Đặng Nhựt Trường.

Cả hai hẹn gặp mặt giải quyết. Thành dùng dao rượt đuổi chém Trường, nên đối phương rút con dao đâm vào ngực trái. Hậu quả, Thành tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành công tác điều tra, xử lý theo quy định.

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https://cand.vn/khoi-to-va-bat-giu-ke-dam-chet-nhan-tinh-cua-vo-cu-post815462.html

Thanh Mỹ/Công an nhân dân

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