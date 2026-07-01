Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Tài xế taxi bị tấn công vì viết chữ lên ôtô tải đậu chắn lối đi trong hẻm

  • Thứ tư, 1/7/2026 14:29 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Xuất phát từ mâu thuẫn do xe tải đậu chắn lối đi trong hẻm, một tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM bị 2 người đuổi đánh, trong đó một người dùng gạch tấn công.

Ngày 1/7, Công an phường Lái Thiêu (TP.HCM) cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ một tài xế taxi công nghệ bị hành hung liên quan đến việc đậu xe chắn lối đi trong hẻm.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một thanh niên tranh cãi với một nhóm người về việc đậu xe gây cản trở lưu thông. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, thanh niên nói trên bất ngờ bị hai người đàn ông lao vào đánh.

Tai xe taxi, bi tan cong anh 1

Tài xế taxi công nghệ bị đánh sau khi phản ứng việc đậu xe chắn lối đi ở TP.HCM

Đáng chú ý, một người trong nhóm này còn nhặt gạch để tấn công nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh chạy đến can ngăn.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng 28/6 tại một con hẻm trên đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu.

Trao đổi với phóng viên, anh C.V.T. (27 tuổi, quê Đồng Nai) - người xuất hiện trong đoạn clip cho biết, tối 27/6, khi điều khiển taxi về phòng trọ trên đường Vĩnh Phú 38, anh T. gặp một xe tải đậu chắn gần hết lối đi trong hẻm số 5 nên không thể điều khiển xe vào bên trong.

Do bức xúc, anh T. đã dùng bút lông viết lên xe tải dòng chữ phản ánh việc đậu xe thiếu ý thức, sau đó tìm nơi khác để đậu xe rồi đi bộ về phòng trọ.

Đến sáng hôm sau, chủ xe tải phát hiện dòng chữ và đi tìm người viết. Anh T. thừa nhận là người viết, đồng thời chủ động xin lỗi và lau sạch chữ viết trên xe.

Tuy nhiên, trong quá trình nói chuyện, hai bên tiếp tục phát sinh tranh cãi dẫn đến xô xát.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/tai-xe-taxi-cong-nghe-bi-tan-cong-vi-viet-chu-len-o-to-tai-dau-chan-loi-di-trong-hem-post1855772.tpo

Nguyễn Tiến/Tiền Phong

Tài xế taxi bị tấn công TP.HCM Tài xế taxi bị tấn công

    Đọc tiếp

    Sa luoi sau gan 30 nam tron truy na o nuoc ngoai hinh anh

    Sa lưới sau gần 30 năm trốn truy nã ở nước ngoài

    3 giờ trước 12:32 1/7/2026

    0

    Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công Mùa Nênh Thông (SN 1950, đối tượng trốn truy nã gần 30 năm qua tại Lào).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý