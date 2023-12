Khởi tố ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Cơ quan Công an đã thi hành lệnh khám nhà đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến tại số nhà 12 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 19h tối nay (29/12), tại nhà riêng của ông Trịnh Văn Chiến có nhiều cán bộ công an mặc quân phục đứng gác bên ngoài. Bên trong căn nhà cũng có nhiều công an đang thực hiện lệnh khám xét tại nhà ông Chiến.

Nguồn tin cho biết, cùng ngày Công an Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng công an khám xét xong và rời khỏi nhà riêng ông Chiến.

Cảnh sát khám xét nhà ông Trịnh Văn Chiến.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ngày 2/10), đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Lý do ông Chiến bị kỷ luật do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Trịnh Văn Chiến cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Được biết, ông Trịnh Văn Chiến (SN 1960), quê quán xã Định Long, Yên Định Thanh Hóa.