Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị

Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị Trần Văn Tý và thuộc cấp vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tý (sinh năm 1965, trú tại khu phố 4, phường 1, TP Đông Hà), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, ngoài ông Tý, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Tuyền (sinh năm 1966, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà), Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã không tổ chức các cuộc tập huấn, diễn tập theo các nội dung được chi theo ngân sách nhà nước phân bổ, nhưng ông Trần Văn Tý vẫn chỉ đạo và cùng thống nhất với Lê Thanh Tuyền, lập các chứng từ khống để thực hiện việc rút số tiền gần 930 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Hành vi của Trần Văn Tý và Lê Thanh Tuyền đã vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xem xét trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.