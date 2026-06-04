Khởi tố nữ giám đốc bán hàng giả tại Phú Quốc

Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hoạt động Công ty TNHH Phú Quốc Factory (địa chỉ tại khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) do Trần Thị Thanh Nguyên (SN 2002, cư trú khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) làm giám đốc.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Trần Thị Thanh Nguyên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm: ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 1,69 tỷ đồng , đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật thu giữ.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đề nghị người dân mạnh dạn tố giác tội phạm liên quan tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, gặp Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng.