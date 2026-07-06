Khởi tố nhóm nhân viên quản lý kho liên quan 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2025, doanh nghiệp L.B bị thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu, giá trị hơn 67 tỷ đồng.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố các bị can 8 bị can để điều tra làm rõ về các hành vi tham ô tài sản, trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm.

7 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Phong (SN 1994, ngụ xã Nha Bích, TP Đồng Nai, tổ trưởng Bộ phận kho); Vũ Văn Toán (SN 1993, ngụ phường Minh Hưng, TP Đồng Nai, nhân viên quản lý vật liệu); Ngô Thị Thanh Tuyền (SN 2003, ngụ xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai, nhân viên vật liệu); Cao Văn Nam (SN 1995, ngụ xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk, quản lý kho); Nguyễn Văn Hậu (SN 1989, ngụ phường Minh Hưng, TP Đồng Nai, tổ trưởng nhận nguyên liệu); Lê Văn Đông (SN 1983, ngụ phường Chơn Thành,TP Đồng Nai, tổ trưởng xe nâng) và Trần Kim Thái (SN 1997, tỉnh Đắk Lắk, tổ trưởng xe nâng).

Đọc lệnh khám xét nhà bị can Nguyễn Hoàng Phong.

Tất cả bị can này đều làm tại Công ty TNHH L.B, Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước đóng chân trên địa bàn phường Chơn Thành, TP Đồng Nai.

Trước đó, các bị can này đã lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý, thực hiện hành vi chiếm đoạt nguyên liệu do mình quản lý, sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận Phong, Hậu là người chủ mưu, cầm đầu thực hiện việc chiếm đoạt nguyên liệu chì của công ty để bán ra ngoài, lấy tiền ăn chia.

Các đối tượng: Tuyền, Nam, Thái, Đông, Toán có vai trò giúp sức để hợp thức hoá số liệu sổ sách và hàng tồn kho để qua mặt ban giám đốc doanh nghiệp.

Qua kiểm tra đối chiếu hệ thống sổ sách, kiểm kê hàng tồn kho, hồ sơ nhập khẩu và các tài liệu khác của công ty, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2025, doanh nghiệp bị thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu, giá trị hơn 67 tỷ đồng .