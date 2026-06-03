Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Công an phường Phước Long vào cuộc xác minh và xác định Trần Bá Ty Phô là nhân viên giao hàng của Công ty TNHH MTV TM VT DL Anh Hào, được giao nhiệm vụ nhận hàng, giao hàng và thu tiền hộ từ khách hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện trách nhiệm được giao, Phô đã lợi dụng sự tin tưởng của công ty, không nộp lại đầy đủ số tiền đã thu, mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô.

Cụ thể, từ ngày 3/11 đến ngày 5/11/2025, sau khi giao thành công 55 đơn hàng và thu tiền hộ từ khách hàng, Trần Bá Ty Phô chỉ nộp lại cho công ty một phần số tiền đã thu từ khách hàng, số còn lại Phô chiếm đoạt, sau đó tự ý nghỉ việc và tiêu xài hết.

Xác định hành vi của Trần Bá Ty Phô có dấu hiệu của tội "Tham ô tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra, làm rõ.