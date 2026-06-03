Phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 8.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu ở Hà Nội

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an phường Khương Đình (Hà Nội) kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngày 2/6, thực hiện Quyết định kiểm tra ngày 2/6 của Đội Quản lý thị trường số 12, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Đoàn kiểm tra phối hợp với Công an phường Khương Đình tiến hành kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 81 ngõ 29/78 Khương Hạ, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này kinh doanh số lượng lớn thuốc lá điếu có dấu hiệu nhập lậu. Chủ cơ sở không xuất trình được các hoá đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Số thuốc lá điếu nhập lậu bị thu giữ.

Đội Quản lý thị trường số 12 đã tạm giữ 8.280 bao thuốc lá điếu các loại (828 cây) là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không dán tem thuốc lá nhập khẩu do Bộ Tài chính phát hành và không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp, là hàng hóa nhập lậu cấm kinh doanh.

Vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự theo Điều 190 Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm của Bộ Luật hình sự năm 2015. Đội Quản lý thị trường số 12 đã chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm và tang vật đến Công An phường Khương Đình tiếp tục giải quyết theo quy định.