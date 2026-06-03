Khởi tố 16 đối tượng quậy ký túc xá Trường Cao đẳng Sơn La

Do có mâu thuẫn từ trước và có lời thách thức nhau qua mạng xã hội, Cà Văn K. và Mùi Lê Hoàng Đ. rủ rê, lôi kéo "chiến hữu" gây hỗn chiến tại khu ký túc xá Trường Cao đẳng Sơn La.

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với 11 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm 1/2, rạng sáng ngày 2/2 tại Trường Cao đẳng Sơn La.

16 đối tượng bị khởi tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cơ quan Công an, nguyên nhân xảy ra sự việc được xác định do có mâu thuẫn từ trước và có lời thách thức nhau qua mạng xã hội Facebook giữa Cà Văn K. (SN 2009, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) và Mùi Lê Hoàng Đ. (SN 2008, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La).

Hai đối tượng đã rủ rê, lôi kéo những đối tượng khác tham gia, chuẩn bị hung khí (dao, thanh sắt, điếu cày…) để gây thương tích trong quá trình giải quyết mâu thuẫn tại khu ký túc xá Trường Cao đẳng Sơn La.

Trước hành vi phạm tội của các đối tượng, cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La) đã thi hành các lệnh: Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm Phạm Đ.A., Tòng V.T., Lò M.Đ, Hà M.T, Cà T.A; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với 11 đối tượng gồm Cà V.K., Lò Đ.T., Hà V.D., Hoàng T.Đ., Hoàng T.V.V., Quàng M.Đ., Tòng M.Đ., Mùi Lê H.Đ., Hà Trung K., Lò Đ.D., Lò V. A. để điều tra theo quy định.