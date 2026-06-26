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Pháp luật

Khởi tố người phụ nữ xịt vòi nước cao áp vào mặt bà bán rau ở Phú Thọ

  • Thứ sáu, 26/6/2026 20:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Do mâu thuẫn chỗ bán hàng, Nguyễn Thị Thúy xịt vòi nước rửa xe áp lực cao vào vùng mặt người phụ nữ bán rau khiến nạn nhân bị thương tích vùng mặt.

Nguyễn Thị Thúy tại cơ quan công an.

Chiều 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1983, trú tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội Cố ý gây thương tích

Khoảng 8h ngày 22/6, tại đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thúy mâu thuẫn với bà N.T.Q (SN 1963, trú xã Kim Anh, Hà Nội) liên quan vị trí bán hàng.

Trong quá trình xô xát, Nguyễn Thị Thúy sử dụng vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt vào vùng mặt bà Q, khiến nạn nhân phải điều trị tại cơ sở y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an phường Xuân Hòa khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan; đồng thời báo cáo, phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định.

xit nuoc anh 1

Hiện trường vụ việc.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, mọi mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống cần được giải quyết bằng thái độ bình tĩnh, đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không sử dụng hung khí, công cụ hoặc các thiết bị có khả năng gây nguy hiểm để giải quyết xung đột.

Mọi hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm.

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https://vtcnews.vn/khoi-to-nguoi-phu-nu-xit-voi-nuoc-cao-ap-vao-mat-ba-ban-rau-o-phu-tho-ar1025833.html

Theo Minh Tuệ/VTC News

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  • Phú Thọ

    Phú Thọ
    • Diện tích: 3.533,4 km²
    • Dân số: 1.351.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
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