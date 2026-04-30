Khởi tố người đàn ông đâm bạn của vợ trọng thương ở Lạng Sơn

Nghi ngờ vợ ngoại tình dẫn đến ly thân, Đào Ngọc Anh mang theo dao nhọn tìm đến quán bia, đâm liên tiếp vào người "tình địch" và một người khác.

Ngày 30/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh (SN 1984, trú tại khối 1+2, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 26/4, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo về vụ trọng án xảy ra tại một quán bia trên địa bàn phường Tam Thanh. Một đối tượng nam giới đã dùng dao tấn công khiến hai người bị thương, phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đào Ngọc Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khoanh vùng, xác minh đối tượng. Đến 22h00 cùng ngày (chỉ sau khoảng 2 giờ tiếp nhận tin báo), lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng gây án là Đào Ngọc Anh.

Tại cơ quan điều tra, Đào Ngọc Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, Ngọc Anh và vợ là chị H.T.L.A kết hôn từ năm 2017 nhưng nảy sinh mâu thuẫn và sống ly thân từ đầu năm 2025.

Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh Hoàng Thành Huy (bạn học cũ của vợ) là nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ, Đào Ngọc Anh nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 19h ngày 26/4, sau khi nắm được thông tin chị L.A đang đi uống bia cùng nhóm bạn, trong đó có anh Huy, Anh đã chuẩn bị sẵn dao nhọn và tìm đến quán. Ngay khi xác định đúng mục tiêu, Ngọc Anh lao vào đâm nhiều nhát, khiến anh Huy bị thương nặng, trong đó có vết thương thấu ngực trái và vùng cổ.

Thấy bạn bị tấn công, anh Nguyễn Đức Chính (bạn anh Huy) lao vào can ngăn cũng bị Đào Ngọc Anh dùng dao gây thương tích.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.