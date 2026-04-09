Khởi tố đối tượng lừa bán đất Phú Quốc chiếm đoạt 6 tỷ đồng

Nhận chuyển nhượng thửa đất 25.000 m2 tại Đặc khu Phú Quốc, Trần Thị Bích Phượng cam kết hoàn tất thủ tục pháp lý trong 90 ngày nhưng không thực hiện, chiếm đoạt 6 tỷ đồng của người mua.

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Bích Phượng (SN 1977, trú Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Phượng thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/6/2022, Phượng ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất diện tích 25.000 m2 tại khu vực Cửa Lấp, xã Dương Tơ (Phú Quốc) cho một số cá nhân trú tại TP.HCM và Phú Quốc với giá 17 tỷ đồng .

Sau khi ký kết, bên mua đã nhiều lần chuyển tiền cho Phượng với tổng số tiền 6 tỷ đồng . Phượng cam kết trong thời hạn 60-90 ngày sẽ hoàn tất việc trích đo, thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định.

Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết, Phượng không thực hiện được việc trích đo như đã thỏa thuận. Khi bên mua yêu cầu hoàn trả tiền, bị can không thực hiện, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.