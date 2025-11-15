Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố đối tượng giăng bẫy chuột có dòng điện gây chết người

  • Thứ bảy, 15/11/2025 15:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tỉ (SN 1961, ngụ xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, mới đây, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Tha (SN 1966, cư trú ấp An Qưới, xã Mỹ An Hưng) tử vong dưới ruộng sen tại ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp.

bay chuot anh 1

Ông Nguyễn Văn Tỉ bị khởi tố do giăng bẫy chuột có điện gây chết người. (ảnh: KT)

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an thu giữ 1,5 kg dây chì được cố định trên các thanh tre, bao quanh toàn bộ diện tích ruộng sen cùng sợi dây điện đôi được đấu nối vào nguồn điện. Tại vị trí của nạn nhân tử vong có dây dẫn điện câu mắc để làm bẫy chuột, sử dụng thiết bị đo điện xác định mức điện áp có dao động từ 140V đến 220V.

Cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân tử vong do tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn có nguồn nhiệt điện cao. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người đã trực tiếp giăng bẫy chuột có kết nối dây điện là ông Nguyễn Văn Tỉ.

Qua điều tra, ông Tỉ cho biết, ông đang thuê ruộng để trồng sen. Gần đây, do chuột cắn phá gây ảnh hưởng đến sản suất, nên ông đã mua dây chì về câu mắc giăng bẫy điện xung quanh để bẫy chuột.

Hàng ngày, ông Tỉ cắm điện 2 lần, thời gian từ khoảng 18h-21h và từ 3h-6h sáng hôm sau. Khi cắm điện, Tỉ đều trực tiếp canh tại chòi. Hôm xảy ra sự việc, ông Tỉ quên ngắt điện và gây ra cái chết đối với ông Tha.

Theo cơ quan công an, đã có nhiều vụ án mạng thương tâm từ những bẫy chuột có dòng điện trên đồng. Thế nhưng, tình trạng này vẫn còn xảy ở nhiều nơi. Việc giăng bẫy có dòng điện gây chết người dù không có ý nhưng đã vi phạm pháp luật.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL

