Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tài sản qua thẻ tín dụng

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với Công an xã Đông Thái Ninh phát hiện Trương Thị Hoài (SN 1995, trú tại khu 2, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh; hiện ở thôn Tân Lập, xã Đông Thái Ninh, Hưng Yên), là nhân viên ngân hàng, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua thẻ tín dụng.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tin của khách hàng khi được giao quản lý thẻ tín dụng, cùng với việc am hiểu quy trình mở, quản lý, sử dụng thẻ và các quy định pháp luật liên quan, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Trương Thị Hoài đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong các tài khoản thẻ tín dụng.

Đối tượng Trương Thị Hoài và tang vật vụ án.

Đối tượng truy cập dữ liệu thẻ trên hệ thống ngân hàng, sau đó liên hệ với các đại lý, hộ kinh doanh có lắp đặt máy POS tại nhiều tỉnh, thành phố để thực hiện các giao dịch rút tiền từ tài khoản tín dụng của khách hàng. Số tiền chiếm đoạt từ mỗi thẻ dao động từ 20 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồng.

Nhận thấy hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, kín đáo và phức tạp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, làm rõ. Kết quả xác định, đến nay Trương Thị Hoài đã chiếm đoạt tiền của 39 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng .

Ngày 23/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Hoài về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.