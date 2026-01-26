Xử phạt 40 triệu đồng đối với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ

Một cá nhân bị phạt 40 triệu đồng vì hành vi kinh doanh pháo hoa nổ, mặt hàng thuộc danh mục cấm kinh doanh.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm: 1974, HKTT: Tổ 16C, phố Đoàn Kết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ.

Xử phạt cá nhân kinh doanh pháo hoa nổ.

Đội QLTT số 1 đã lập Biên bản vi phạm và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Thảo về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ số tiền 40 triệu đồng, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều cá nhân tranh thủ thời điểm này kinh doanh pháo hoa nổ. Trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, pháo hoa của nhà máy Z121 Bộ Quốc Phòng cũng được rao bán. Pháo hoa nổ là mặt hàng cấm kinh doanh, nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt nặng và tịch thu tang vật.