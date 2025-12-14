Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lao xe vào CSGT ở Hải Phòng

Lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, nhưng Huy không chấp hành mà lao thẳng xe vào một cảnh sát giao thông rồi tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Ngày 13/12, Cơ quan cảnh sát điều tra TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Trọng Huy (SN 1989, trú tại xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng) do có hành vi lao xe vào một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Phạm Trọng Huy. Nguồn: Facebook Cảnh sát Cơ động Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 6/12, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Lương Bằng, tổ công tác của Công an TP Hải Phòng phát hiện Phạm Trọng Huy đang điều khiển môtô mang biển số 34B1-134.86 có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, nhưng Huy không chấp hành mà lao thẳng xe vào một cảnh sát giao thông rồi tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ công tác đã truy bắt được đối tượng và bàn giao cho Công an phường Thành Đông tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Ban An toàn giao thông thành phố Hải Phòng, tính đến hết tháng 11/2025, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 803 vụ tai nạn giao thông, làm chết 427 người, bị thương 551 người, so với năm 2024, số vụ giảm 28,1%; số người chết tăng 1,4% và số người bị thương giảm 38,7%. Trong đó, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến đường bộ.

Qua phân tích số liệu của cơ quan chức năng, số vụ tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn chiếm tới 9,21%. Tính đến hết tháng 11/2025, lực lượng chức năng của thành phố Hải Phòng đã phát hiện 99.241 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính số tiền gần 250 tỷ đồng .