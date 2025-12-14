Camera giám sát 'tố' xe container đổ trộm rác thải công nghiệp

Trước tình trạng, một bộ phận người dân chưa ý thức, tuân thủ việc đổ rác đúng nơi quy định, ảnh hưởng môi trường, cơ quan chức năng xã Phú Lộc tiến hành lắp đặt camera để theo dõi, ngăn ngừa và phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thông qua hệ thống camera giám sát, cơ quan chức năng xã Phú Lộc (TP Huế) đã phát hiện một xe container đổ rác thải công nghiệp không đúng quy định tại bãi tập kết rác ở thôn Trung Phước Tượng.

Ngay sau khi phát hiện, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phú Lộc phối hợp với Công an xã yêu cầu lái xe container dọn dẹp và thu gom toàn bộ số rác thải công nghiệp đổ sai quy định và lái xe container đã chấp hành theo.

Hiện trường xe container đổ rác thải công nghiệp không đúng quy định.

Được biết, trước tình trạng, một bộ phận người dân vẫn chưa tuân thủ việc đổ rác đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng môi trường; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phú Lộc vừa tiến hành lắp đặt hệ thống camera tại các bãi tập kết rác thôn 3 và thôn Trung Phước Tượng (xã Phú Lộc).

Sau 3 ngày đưa vào sử dụng, công tác quản lý rác thải bước đầu ghi nhận một số tín hiệu chuyển biến tích cực. Một số điểm trước đây còn xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi nay đã giảm dần. Nhờ có camera giám sát, cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong việc theo dõi và kịp thời nhắc nhở những trường hợp chưa tuân thủ.

Dự kiến, từ đây đến cuối tháng 12/2025, xã Phú Lộc tiếp tục triển khai lắp đặt camera tại các bãi tập kết rác còn lại trên địa bàn nhằm bảo đảm công tác giám sát được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.