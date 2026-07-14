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Pháp luật

Khởi tố 4 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 22 tỷ đồng

  • Thứ ba, 14/7/2026 16:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong hơn một tháng, đường dây cá độ bóng đá qua mạng tại TP Huế đã phát sinh số tiền đánh bạc ban đầu được xác định lên đến hơn 22,4 tỷ đồng.

Chiều 14/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Ngô Tá Thành (SN 1986), Cao Hoàng Quý (SN 1982), Nguyễn Văn Quý (SN 1991, cùng trú phường Thanh Thủy) và Nguyễn Văn An (SN 1985, trú phường Hương Thủy, TP Huế).

Cá độ bóng đá, qua mạng, 22 tỷ đồng ảnh 1

Công an TP Huế khởi tố 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 4/6 đến 7/7, Ngô Tá Thành đã tổ chức cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn An tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền thông qua mạng Internet.

Cơ quan công an xác định tổng số tiền đánh bạc liên quan đến các đối tượng trong thời gian trên bước đầu ghi nhận là hơn 22,4 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự nhận định hành vi của Ngô Tá Thành cùng các đối tượng liên quan có dấu hiệu phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vụ án hiện được Công an TP Huế tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/khoi-to-4-doi-tuong-ca-do-bong-da-qua-mang-voi-so-tien-hon-22-ty-dong-post1859552.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

Cá độ bóng đá qua mạng 22 tỷ đồng Thừa Thiên Huế Cá độ bóng đá qua mạng 22 tỷ đồng

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