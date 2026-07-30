Khởi tố 18 bị can trong vụ xã hội đen 'núp bóng' doanh nghiệp ở Phú Thọ

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an kê biên nhiều tài sản là ôtô, phong tỏa tài khoản ngân hàng, thu giữ hồ sơ liên quan việc cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại cuộc họp báo chiều 30/7, liên quan vụ tội phạm xã hội đen "núp bóng" doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã Xuân Hòa, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố 18 bị can về các hành vi: Cưỡng đoạt tài sản; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... Lãnh đạo Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an tỉnh Phú Thọ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm này.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong số các bị can có một số cán bộ trước đây thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đọc quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Phúc Yên.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an đã kê biên nhiều tài sản là ôtô, phong tỏa tài khoản ngân hàng, đồng thời thu giữ hồ sơ liên quan đến việc cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)...

Thời gian tới, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục chỉ đạo đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tội phạm "núp bóng" doanh nghiệp và tội phạm công nghệ cao.

Như Báo CAND đã đưa tin, với chủ trương quyết tâm xây dựng địa bàn tỉnh Phú Thọ mới trong sạch, không để tội phạm xã hội đen "núp bóng" doanh nghiệp hoạt động phạm tội, ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

Công an tỉnh Phú Thọ bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Công Sinh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc và là người điều hành hoạt động Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái.

Rạng sáng 24/3, hơn 200 CBCS thuộc các lực lượng đã đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc nhiều công ty.

Sau một thời gian điều tra, căn cứ các tài liệu, vật chứng thu được qua khám xét và bước đầu mở rộng điều tra, ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh nêu trên.

Trong các đối tượng bị khởi tố có bị can Hoàng Trọng Lợi, Phó chủ tịch UBND phường Phúc Yên. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, ông Lợi giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

5 bị can là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn Phú Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt Kiểm lâm Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lập Thạch; Lưu Văn Cường, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do; Lưu Tiến Chung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; Hoàng Chí Thanh, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do.

Bị can Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn.

Cơ quan Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

Nhóm đối tượng trên được xác định có hành vi vi phạm pháp luật, thuộc một trong các tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 9 đối tượng là giám đốc, kế toán của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án đối với các đối tượng, cá nhân có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.