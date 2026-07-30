Chủ mưu kinh doanh hàng hóa giả nhãn hiệu ở Phú Quốc ra đầu thú

Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an An Giang cho biết một đối tượng liên quan đường dây kinh doanh hàng hóa giả mạo ra đầu thú.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phạm Thị Kim Xuyến (SN 1997, trú Tổ 13, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã đến Công an tỉnh An Giang đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2025, Xuyến là người chủ mưu, bỏ vốn hơn 5 tỷ đồng đầu tư cơ sở kinh doanh tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Để che giấu vai trò của mình, Xuyến thuê Trần Thị Thanh Nguyên đứng tên thành lập Công ty TNHH Phú Quốc Factory và trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Đối tượng Phạm Thị Kim Xuyến.

Sau đó, Xuyến tổ chức nhập số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng từ Hà Nội về Phú Quốc để tiêu thụ. Trong quá trình hoạt động, cơ sở này đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Việc Phạm Thị Kim Xuyến ra đầu thú là tình tiết quan trọng, góp phần phục vụ công tác điều tra, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng trong vụ án.

Đối tượng Trần Thị Thanh Nguyên bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 2/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên (SN 2002, cư trú khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Phú Quốc Factory, về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã tổ chức kinh doanh hàng hóa giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci. Tang vật thu giữ gồm hơn 350 sản phẩm là ví, túi xách giả mạo nhãn hiệu, có tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 1 tỷ đồng , cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Tang vật thu giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.