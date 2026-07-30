Bắt khẩn cấp đối tượng dùng rựa chém bị thương Công an xã ở Quảng Trị

Trong quá trình tiếp cận, vận động Trần Hoàng Diệu giao nộp hung khí, đối tượng bất ngờ cầm rựa lao ra chém nhiều nhát, khiến 2 cán bộ Công an bị thương, rồi quay vào nhà cố thủ.

Ngày 30/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu (sinh năm 1981, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi dùng rựa chém bị thương 2 cán bộ Công an xã, sau đó cố thủ tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 29/7, sau khi uống rượu, Trần Hoàng Diệu đi trên đường, thì gặp Thượng úy Nguyễn Quang Sang, Cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Hoàng đang trên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đối tượng Trần Hoàng Diệu tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát.

Mặc dù không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước, Diệu đã chặn đường, có lời lẽ xúc phạm, dùng tay đánh vào mặt Thượng úy Nguyễn Quang Sang, tiếp đó cầm rựa đuổi chém. Tuy nhiên, Thượng úy Nguyễn Quang Sang kịp thời tránh được nên không bị thương, còn Diệu bỏ về nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Hoàng cử lực lượng đến nơi ở của Diệu để triệu tập làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, có thái độ chống đối, cầm rựa cố thủ trong nhà.

Trong quá trình Thiếu tá Tạ Quang Phong và Đại úy Trần Minh Quang tiếp cận, vận động Diệu giao nộp hung khí, đối tượng bất ngờ cầm rựa lao ra chém nhiều nhát, khiến cả hai cán bộ Công an bị thương, rồi tiếp tục quay vào nhà cố thủ.

Do sự manh động của đối tượng, Công an xã Vĩnh Hoàng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để tăng cường lực lượng hỗ trợ. Sau khoảng 3 giờ kiên trì thuyết phục, vận động nhưng không có kết quả, Diệu vẫn cầm hung khí cố thủ trong nhà và sẵn sàng tấn công khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Khi nhận thấy không còn khả năng bỏ trốn, đối tượng bất ngờ cầm rựa lao ra tấn công lực lượng làm nhiệm vụ nhằm tìm đường chạy thoát. Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế, tước hung khí và bắt giữ đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.