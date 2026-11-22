Các giải pháp tài chính linh hoạt, gắn với dòng tiền và hoạt động xuất khẩu góp phần hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nguồn vốn trong mùa vụ.

Vào cao điểm thu mua cuối năm 2026, doanh nghiệp nông sản cần lượng vốn lưu động lớn để gom nguyên liệu, trong khi tài sản bảo đảm và chu kỳ thu hồi vốn có thể hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng.

“Cơn khát” tiền mặt trên những vùng nguyên liệu tỷ USD

Đặc thù của hoạt động thu mua là doanh nghiệp thường phải thanh toán sớm cho nông dân và đại lý, trong khi nguồn thu từ hoạt động chế biến, xuất khẩu chỉ được ghi nhận sau đó.

Áp lực dòng tiền càng rõ khi giá thu mua tăng. Để duy trì sản lượng đầu vào và đáp ứng tiến độ giao hàng theo hợp đồng, doanh nghiệp cần chuẩn bị nguồn vốn lớn hơn cho cùng một khối lượng nguyên liệu. Với những đơn vị có quy mô thu mua lớn, nhu cầu vốn lưu động trong một thời điểm có thể vượt quá khả năng tự cân đối.

Nhiều doanh nghiệp nông sản đối diện áp lực dòng tiền giai đoạn cuối năm.

Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn ngân hàng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tài sản của nhiều doanh nghiệp nông sản chủ yếu là đất nông nghiệp, nhà xưởng và kho bãi tại vùng nguyên liệu. Việc định giá, đánh giá khả năng thanh khoản có thể gặp khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng yêu cầu tài sản bảo đảm.

Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn có hoạt động thu mua thường xuyên, hợp đồng đầu ra và dòng tiền luân chuyển theo mùa vụ. Nếu thiếu vốn tại thời điểm cần gom hàng, doanh nghiệp có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội thu mua nguyên liệu, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và thực hiện đơn hàng xuất khẩu.

Thay đổi phương thức định giá rủi ro

Đối với doanh nghiệp nông sản, năng lực tài chính không chỉ thể hiện qua giá trị tài sản sở hữu, mà còn nằm ở khả năng tạo doanh thu, tốc độ luân chuyển hàng tồn kho và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Đặc thù mùa vụ khiến nhu cầu vốn thường tập trung trong một số giai đoạn nhất định, đòi hỏi phương án tín dụng có thời hạn và cách thức giải ngân phù hợp.

Vì vậy, bên cạnh xem xét tài sản bảo đảm, đánh giá dòng tiền thực tế, lịch sử giao dịch, hợp đồng mua bán và phương án tiêu thụ hàng hóa có thể giúp ngân hàng có thêm cơ sở nhận diện năng lực trả nợ của doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp thu mua hay chế biến nông sản, dòng tiền qua tài khoản, lịch sử giao dịch với nông dân và đại lý cùng các hợp đồng đầu ra là những thông tin quan trọng để đánh giá hoạt động kinh doanh. Khi được xem xét đồng bộ với tình hình tài chính và phương án sử dụng vốn, các dữ liệu này hỗ trợ ngân hàng xây dựng hạn mức và phương án tài trợ phù hợp nhu cầu thực tế.

Giải pháp giúp nông sản Tây Nguyên vươn tầm quốc tế

Đồng hành doanh nghiệp trong hoạt động thu mua, chế biến, xuất khẩu nông sản, SeABank triển khai các giải pháp tài trợ vốn lưu động và thương mại, hướng đến nhu cầu vốn theo chu kỳ kinh doanh. Trong quá trình thẩm định, ngân hàng xem xét hoạt động sản xuất, kinh doanh, dòng tiền và phương án sử dụng vốn của doanh nghiệp, bên cạnh các yếu tố bảo đảm tín dụng theo quy định.

Với nhu cầu vốn ngắn hạn trong mùa vụ, doanh nghiệp có thể tìm hiểu các giải pháp bổ sung vốn lưu động và hạn mức thấu chi tại SeABank. Các giải pháp này hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nguồn tiền phục vụ hoạt động thu mua nguyên liệu, thanh toán cho nông dân và đại lý, đồng thời linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh theo từng thời điểm. Việc cấp tín dụng và hạn mức cụ thể được xem xét trên cơ sở hồ sơ, phương án kinh doanh, điều kiện của ngân hàng.

SeABank đồng hành doanh nghiệp trong hoạt động thu mua, chế biến và xuất khẩu nông sản.

Đối với doanh nghiệp chế biến nông sản có hoạt động xuất khẩu, SeABank cung cấp các giải pháp tài trợ theo chuỗi giao dịch. Doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn tài trợ xuất khẩu trước giao hàng để phục vụ thu mua nguyên liệu và chế biến theo hợp đồng. Sau khi hoàn tất giao hàng và xuất trình bộ chứng từ phù hợp, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ chiết khấu bộ chứng từ để nhận tiền ứng trước, thay vì phải chờ đối tác nước ngoài thanh toán đến hạn. Nguồn vốn thu hồi từ giao dịch xuất khẩu có thể tiếp tục được sử dụng cho các chu kỳ thu mua tiếp theo.

Bên cạnh giải pháp tín dụng, SeABank triển khai chương trình ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế “Kết nối giao dịch - Mở lối giao thương” trong năm 2026. Theo đó, khách hàng đáp ứng điều kiện chưa phát sinh giao dịch chuyển tiền quốc tế trong 12 tháng gần nhất được miễn 100% phí nhận tiền từ nước ngoài đến hết 31/12/2026 và miễn 100% phí chuyển tiền đi trong 6 tháng đầu. Ưu đãi áp dụng tại quầy và trên nền tảng ngân hàng số SeANet theo điều kiện chương trình.

Thông qua các giải pháp bổ sung vốn lưu động, tài trợ xuất khẩu và ưu đãi giao dịch quốc tế, SeABank hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp nông sản chủ động nguồn lực trong mùa vụ, duy trì hoạt động thu mua và nâng cao khả năng đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu. Đây là một trong những yếu tố góp phần tăng tính liên tục của chuỗi cung ứng, từ vùng nguyên liệu đến thị trường quốc tế.