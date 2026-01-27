Khối tài sản kếch xù của gia đình Beckham

Gia đình Beckham được mệnh danh là gia đình "hoàng gia" của giới nổi tiếng, với mức độ ảnh hưởng lớn cùng khối tài sản kếch xù.

Khối tài sản ròng của gia đình Beckham liên tục tăng nhờ vào các hoạt động kinh doanh. Ảnh: Reuters.

Đầu tháng 1 năm nay, mâu thuẫn trong gia đình Beckham (cựu cầu thủ CLB Manchester United) đã bùng phát dữ dội, khi Brooklyn Beckham (con trai cả) tung ra một loạt bài đăng trên Instagram, được xem là "đòn công kích" gây sốc nhắm vào cha mẹ mình, theo Standard.

Cụ thể, Brooklyn lên tiếng bảo vệ bản thân và vợ là Nicola Peltz trước những gì anh gọi là "câu chuyện được kiểm soát", đồng thời cho biết không muốn hàn gắn quan hệ với cha mẹ nổi tiếng của mình. Những rắc rối liên tục bủa vây khiến công chúng mất niềm tin vào thương hiệu Beckham, trong khi số khác lại tò mò về mức độ giàu có và sự "bành trướng" của gia đình trong các lĩnh vực khác bên cạnh giải trí.

David Beckham - không chỉ làm giàu từ bóng đá

Theo bảng xếp hạng những người giàu có nhất Vương quốc Anh The Sunday Times Rich List 2025, tổng tài sản ròng của cặp vợ chồng David Beckham và Victoria Caroline Beckham ước tính khoảng 500 triệu bảng Anh (khoảng 635 triệu USD ), tăng từ mức 455 triệu bảng Anh (khoảng 578 triệu USD ) trong năm 2024.

David Beckham đã tận dụng khoản đầu tư tăng trưởng nhanh vào CLB bóng đá Mỹ Inter Miami để mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, bao gồm bất động sản, bán lẻ và thực phẩm.

Trong đó, "canh bạc" của Beckham với Inter Miami mang lại kết quả vượt xa mong đợi. Sau hơn 6 năm vướng mắc pháp lý và quy hoạch, sân vận động mới 25.000 chỗ ngồi của đội bóng cuối cùng cũng đang được xây dựng tại trung tâm dự án Miami Freedom Park trị giá 1 tỷ USD , dự kiến mở cửa trong năm nay.

Nhờ việc ký hợp đồng với siêu sao Lionel Messi vào năm 2023, các nhà phân tích định giá Inter Miami ở mức 1,2 tỷ USD , qua đó giúp 26% cổ phần của Beckham có giá trị khoảng 312 triệu USD , tăng mạnh so với mức đầu tư ban đầu chỉ 25 triệu USD .

Ngoài ra, cựu tuyển thủ Anh cũng đang xây dựng "đế chế" từ một nền tảng tài chính vững chắc. Vào năm 2023, công ty tại Anh của Beckham, DRJB Holdings (David Robert Joseph Beckham), đã chi trả khoảng 100 triệu bảng (tương đương 134 triệu USD ) tiền cổ tức cho các cổ đông. Các nguồn tin của tờ Times cho biết con số này đã tăng mạnh khi báo cáo năm 2024 được công bố và Beckham nắm 45% cổ phần trong công ty.

Ở các lĩnh vực khác, Beckham đang từng bước thâm nhập thị trường chăm sóc sức khỏe, đầu tư và gắn tên mình với công ty thực phẩm bổ sung IM8; thử sức với thiết kế thời trang thông qua các bộ sưu tập hợp tác cùng nhà tài trợ lâu năm Hugo Boss; thậm chí mở rộng sang mảng đồ uống với thương hiệu rượu Beckham.

Chưa dừng lại, cựu cầu thủ MU còn xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của loạt thương hiệu đình đám như Pepsi, Tudor và lấn sân sang đồ gia dụng cùng thương hiệu SharkNinja.

Các lời mời hợp tác liên tục đổ về nhờ mối quan hệ đối tác giữa gia đình Beckham với Jamie Salter, nhà sáng lập Authentic Brands Group có trụ sở tại New York. Đây là tập đoàn nhượng quyền thể thao và giải trí lớn thứ 2 toàn cầu chỉ sau Disney, với doanh thu bán lẻ hơn 30 tỷ USD mỗi năm.

Năm 2022, Salter đã mua 55% mảng kinh doanh thương mại của Beckham (không bao gồm cổ phần tại Inter Miami) để đổi lấy 45% lợi nhuận trong tương lai, đồng thời trả cho Beckham 200 triệu USD tiền mặt và 50 triệu USD cổ phiếu. Authentic hiện chuẩn bị cho khả năng IPO, động thái có thể đẩy giá trị phần sở hữu của Beckham trong tập đoàn này lên cao hơn nữa.

Theo tờ Mirror, khối tài sản ròng của David Beckham ngày càng "phình to" hơn với doanh thu đến từ 3 công ty Footwork Productions, Beckham Brand và DB Ventures, với doanh thu lên đến hàng trăm triệu USD mỗi năm.

"Đế chế" của Victoria Beckham

Gia đình Beckham không chỉ kiếm được khoản tiền khổng lồ từ thu nhập của David mà còn từ chính Victoria. Sau 14 năm thua lỗ liên tiếp, thương hiệu thời trang và làm đẹp của Victoria đã lần đầu hòa vốn vào năm 2022 và đang trên đà đi lên.

Theo trang web chính thức, thương hiệu thời trang nữ cao cấp này hiện có hơn 400 cửa hàng trên toàn cầu, với hai cửa hàng riêng tại London (Anh) và Hong Kong (Trung Quốc).

Victoria Beckham cũng kiếm bộn tiền từ thương hiệu thời trang của riêng mình và bản quyền âm nhạc từ Spice Girls. Ảnh: Glamour Magazine.

Các nguồn tin thân cận với Neo Investment Partners, đơn vị đồng sở hữu thương hiệu, cho rằng doanh nghiệp được định giá khoảng 375 triệu bảng (khoảng 476 triệu USD ), trong đó 35% cổ phần của vợ chồng Beckham có giá trị ước tính 130 triệu bảng (khoảng 165 triệu USD ).

Bên cạnh thương hiệu về thời trang, Victoria còn sở hữu Moody Productions, nơi ghi nhận thu nhập từ thời Spice Girls, được Mirror định giá 10 triệu bảng (khoảng 13 triệu USD ). Dù không trực tiếp biểu diễn trong chuyến tái hợp được mong đợi, Victoria vẫn sở hữu phần lớn quyền hình ảnh và âm nhạc của Spice Girls, do đó cô có thể thu về số tiền lên đến hàng triệu bảng Anh.

Với việc ra mắt thương hiệu mới Victoria Beckham Beauty, nguồn thu của cô sẽ còn tăng thêm. Đây không phải lần đầu Victoria lấn sân sang mỹ phẩm, khi trước đó cô từng hợp tác với Estée Lauder trong một bộ sưu tập giới hạn. Đồng sáng lập thương hiệu Victoria Beckham Beauty là Sarah Creal, một gương mặt "lão làng" của ngành làm đẹp, người từng góp phần hiện thực hóa dòng mỹ phẩm giới hạn của Beckham trước đây.

Sở hữu loạt bất động sản giá trị

Nhờ khoản thu nhập khổng lồ từ các hoạt động kinh doanh, gia đình Beckham đã liên tục mua thêm bất động sản tại Anh và Mỹ.

Trong đó, "viên ngọc quý" trong danh mục bất động sản của nhà cựu tuyển thủ Anh là căn nhà cổ (townhouse) trị giá 31,5 triệu bảng (khoảng 43 triệu USD ) ở tây London. Ngôi nhà được xếp hạng bảo tồn Grade II và có 6 phòng ngủ.

Gia đình Beckham từng chia sẻ nhiều hình ảnh về căn nhà trên Instagram, với cầu thang sắt uốn và sàn đá cẩm thạch caro. Theo The Sun, họ đã chi khoảng 8 triệu bảng ( 11 triệu USD ) để cải tạo, bao gồm việc biến một phòng ngủ thành phòng thay đồ và lắp điều hòa cho nhiều khu vực trong nhà.

Khu điền trang rộng 2 mẫu Anh ở Cotswolds của gia đình Beckham, được định giá 6 triệu bảng (tương đương 8,2 triệu USD ). Ảnh: Elle Decor.

Ngoài ra, gia đình nổi tiếng này còn sở hữu một khu điền trang rộng 2 mẫu Anh ở Cotswolds, được định giá 6 triệu bảng (tương đương 8,2 triệu USD ). Tờ Daily Mail cho biết khu bất động sản này gồm 3 nhà kho cổ được cải tạo (đều thuộc diện bảo tồn Grade II), cùng khu vườn do một nhà thiết kế từng đoạt giải Chelsea Flower Show thực hiện.

Đặc biệt, Beckham còn lắp đặt một phòng xông hơi trị giá 13,9 triệu bảng (tương đương 19 triệu USD ) trong khu vườn.

Ở Mỹ, gia đình Beckham là chủ sở hữu một ngôi nhà tại Miami (Mỹ) trị giá 60 triệu bảng (khoảng 82 triệu USD ). Dù được cho là đã bán biệt thự ở Los Angeles với giá 25,3 triệu bảng (khoảng 35 triệu USD ), cặp đôi này có thể sớm bổ sung thêm một bất động sản khác tại Mỹ vào danh mục của mình.

Mặt khác, cặp vợ chồng nổi tiếng còn sở hữu chiếc du thuyền trị giá 20 triệu bảng (khoảng 27 triệu USD ) mang tên Seven, lấy theo số áo của Beckham tại Manchester United và đội tuyển Anh, đồng thời cũng là tên đệm của cô con gái Harper. Gia đình Beckham cũng được cho là đang sở hữu một bộ sưu tập nghệ thuật đương đại với giá đắt đỏ.