Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe Kiến thức y khoa

Khối lạ dưới da 'biết di chuyển', cảnh báo không nên bỏ qua

  • Chủ nhật, 20/9/2026 15:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ấu trùng sán nhái có thể âm thầm di chuyển trong cơ thể, gây khối lạ dưới da và trong trường hợp hiếm gặp có thể ảnh hưởng đến mắt, hệ thần kinh.

Ký sinh trùng ảnh 1

Một khối lạ dưới da tưởng vô hại nhưng có thể là dấu vết của ấu trùng sán nhái đang di chuyển trong cơ thể, thậm chí đến mắt hoặc hệ thần kinh. Ảnh: BVCC.

Một nốt bất thường dưới da xuất hiện rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện ở vị trí khác có thể không đơn giản là một phản ứng viêm thông thường. Đây có thể là dấu hiệu ấu trùng sán nhái đang di chuyển trong cơ thể.

PGS.TS Lê Trần Anh, Phòng khám Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh ấu trùng sán nhái là một bệnh ký sinh trùng do ấu trùng của sán thuộc giống Spirometra gây ra.

Con người có thể nhiễm ấu trùng khi uống phải nước có chứa các loài giáp xác nhỏ (Cyclops) mang ấu trùng hoặc ăn các vật chủ chứa ấu trùng nhưng chưa được nấu chín.

Một nguy cơ khác đến từ việc sử dụng mô của động vật như ếch, nhái để đắp lên vùng da tổn thương hoặc mắt theo một số tập quán dân gian. Sau khi xâm nhập cơ thể, ấu trùng có khả năng di chuyển qua các mô và đến nhiều vị trí khác nhau. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào vị trí và số lượng ấu trùng.

Ký sinh trùng ảnh 2

Mẫu bệnh phẩm ấu trùng sán nhái. Ảnh: BVCC.

Tại mô dưới da và cơ, ấu trùng có thể tạo thành các khối hoặc nốt tổn thương di động. Người bệnh có thể xuất hiện ngứa, sưng, đau hoặc viêm tại chỗ. Tuy nhiên, các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng nên dễ bị bỏ qua.

Đáng lưu ý, bệnh có thể ảnh hưởng đến những cơ quan quan trọng. Nếu ấu trùng ở vùng mắt, người bệnh có thể bị sưng phù mi mắt, đau nhức, chảy nước mắt, tổn thương các cấu trúc của mắt và thậm chí ảnh hưởng đến thị lực.

Trong những trường hợp hiếm gặp, ấu trùng di chuyển vào hệ thần kinh trung ương có thể gây đau đầu, co giật, rối loạn ý thức, yếu liệt hoặc các biểu hiện thần kinh khác.

Theo PGS.TS Lê Trần Anh, một đặc điểm khiến bệnh dễ bị bỏ sót là thời gian từ khi nhiễm đến khi xuất hiện triệu chứng có thể kéo dài. Vì vậy, người bệnh đôi khi không nghĩ đến khả năng nhiễm ký sinh trùng khi phát hiện những tổn thương bất thường trên cơ thể.

Chuyên gia khuyến cáo khi xuất hiện các khối bất thường dưới da, đặc biệt là những khối có tính chất di chuyển, tái xuất hiện hoặc đi kèm ngứa, đau, người dân nên đến cơ sở y tế thăm khám để xác định nguyên nhân, thay vì tự điều trị.

Phương pháp điều trị được lựa chọn tùy thuộc vị trí và mức độ tổn thương của từng người bệnh. Một số vị trí có thể phẫu thuật lấy bỏ ấu trùng. Đây là phương pháp có thể mang lại hiệu quả triệt để và người bệnh thường không cần sử dụng thuốc chống ký sinh trùng.

Trong trường hợp không thể phẫu thuật, chẳng hạn tổn thương xuất hiện ở nhiều vị trí hoặc nằm tại vị trí nguy hiểm, bác sĩ có thể cân nhắc điều trị bằng thuốc chống ký sinh trùng.

"Để phòng nhiễm ấu trùng sán nhái cũng như các bệnh ký sinh trùng khác, người dân cần sử dụng nguồn nước sạch, uống nước đã được đun sôi hoặc xử lý an toàn. Thịt ếch, nhái, rắn và các loại động vật khác cần được nấu chín kỹ trước khi ăn", vị chuyên gia nói.

Đặc biệt, người dân không nên sử dụng thịt hoặc các bộ phận của động vật sống để đắp lên vết thương hở, vùng da tổn thương hoặc mắt theo các phương pháp dân gian truyền miệng. Những cách làm này có thể tạo điều kiện để ấu trùng ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể.

Những loại vi khuẩn mang bộ mặt của cừu non

Trong cơ thể người có một hệ thống vi sinh vật rất phong phú. Chúng có công rất lớn trong việc xây dựng hàng rào miễn dịch và đề kháng cho cơ thể. Thế nhưng, việc lạm dụng kháng sinh đã gây ảnh hưởng xấu đến hệ vi sinh vật trong cơ thể. Cuốn sách "Siêu tổ chức con người" của tác giả Rodney Dietert đem tới cho bạn đọc những kiến thức hữu ích để bảo vệ hàng rào đề kháng tự nhiên của cơ thể và xây dựng lối sống lành mạnh.

Vì sao bánh mì liên tiếp gây ngộ độc thực phẩm?

Liên tiếp vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì khiến hàng trăm người nhập viện. Chuyên gia chỉ ra những mắt xích dễ mất an toàn trong món ăn này.

8 giờ trước

Bác sĩ cảnh báo các bệnh nguy hiểm rình rập sau mưa ngập

Mưa ngập tạo điều kiện cho nhiều mầm bệnh phát triển. Lội nước, dọn bùn hay sử dụng thực phẩm nhiễm bẩn đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

24 giờ trước

Lưu ý quan trọng khi luộc trứng

Trứng lòng đào, trứng chần được nhiều người yêu thích, nhưng cách ăn này chưa chắc giữ được nhiều dưỡng chất như chúng ta vẫn nghĩ.

08:30 18/9/2026

Phương Anh

Ký sinh trùng sán nhái ấu trùng tổn thương

    Đọc tiếp

    Biểu hiện thường gặp khi trẻ mắc Adenovirus

    Biểu hiện thường gặp khi trẻ mắc Adenovirus

    0

    Adenovirus thường gây bệnh đường hô hấp ở trẻ, với triệu chứng sốt, ho, đau họng. Phần lớn trẻ có thể tự hồi phục, tuy nhiên một số trường hợp cần được theo dõi.

    Nên ngủ trưa như thế nào?

    Nên ngủ trưa như thế nào?

    0

    Buồn ngủ sau bữa trưa là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nếu biết tận dụng khoảng thời gian này, một giấc ngủ ngắn có thể giúp bạn tỉnh táo hơn.

    4 mẹo giúp trẻ bớt biếng ăn

    4 mẹo giúp trẻ bớt biếng ăn

    0

    Trẻ biếng ăn thường khiến cha mẹ lo lắng, nhưng ép trẻ ăn nhiều hơn chưa chắc hiệu quả. Một số thay đổi nhỏ trong lịch ăn và cách tương tác có thể giúp trẻ cởi mở hơn với thức ăn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý