4 mẹo giúp trẻ bớt biếng ăn

Trẻ biếng ăn thường khiến cha mẹ lo lắng, nhưng ép trẻ ăn nhiều hơn chưa chắc hiệu quả. Một số thay đổi nhỏ trong lịch ăn và cách tương tác có thể giúp trẻ cởi mở hơn với thức ăn.

Biếng ăn là tình trạng xảy ra phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt với trẻ khi bắt đầu làm quen với thức ăn mới. Ảnh: Shutterstock.

Biếng ăn, kén ăn khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn trẻ bắt đầu hình thành sở thích riêng về mùi vị, màu sắc và kết cấu thực phẩm. Một ngày trẻ có thể ăn rất ít, thậm chí từ chối món từng yêu thích, nhưng điều này không đồng nghĩa trẻ đang thiếu chất.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) khuyến cáo thay vì liên tục thúc ép, dỗ dành hoặc dùng phần thưởng để trẻ ăn, cha mẹ có thể điều chỉnh cách tổ chức bữa ăn. Dưới đây là 4 cách đơn giản có thể giúp trẻ dần cải thiện tình trạng kén ăn.

Duy trì giờ ăn bữa chính và bữa phụ cố định

Theo Healthy Children, cha mẹ nên xây dựng lịch ăn uống đều đặn, gồm các bữa chính và bữa phụ phù hợp với độ tuổi, đồng thời hạn chế cho trẻ ăn vặt liên tục giữa các bữa. Khi có khoảng thời gian nhất định giữa các lần ăn, trẻ sẽ có cơ hội cảm nhận cảm giác đói tự nhiên và tập trung hơn khi ngồi vào bàn.

NHS khuyên không nên để trẻ quá đói hoặc quá mệt mới bắt đầu bữa ăn. Việc cho trẻ ăn quá nhiều đồ ăn vặt giữa các bữa cũng có thể khiến trẻ không còn cảm giác đói khi đến bữa chính.

Đặc biệt không nên kéo dài thời gian mỗi bữa ăn. Điều này vừa làm thức ăn không còn ngon, vừa khiến bé thêm chán. Điều đó sẽ khiến khoảng cách giữa các bữa ăn của bé bị thu hẹp lại, bé còn chưa kịp cảm thấy đói đã phải ăn bữa sau.

Mỗi bữa nên có ít nhất một món trẻ thích

Khi giới thiệu thực phẩm mới, cha mẹ không nhất thiết phải yêu cầu trẻ ăn cả phần món đó. Thay vào đó, hãy đặt món mới cạnh một thực phẩm trẻ đã quen và yêu thích.

Chẳng hạn, nếu trẻ thích cơm và trứng, cha mẹ có thể thêm một ít rau củ hoặc thịt vào bữa. Lượng món mới ban đầu chỉ cần nhỏ, giúp trẻ làm quen dần với màu sắc, mùi và kết cấu mà không cảm thấy bị ép buộc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến nghị kết hợp thực phẩm mới với những món trẻ đã quen thuộc. Cách này tạo cho trẻ cảm giác an toàn hơn khi thử một loại thức ăn chưa từng ăn.

Kiên trì cho trẻ thử lại món từng từ chối

Trẻ không thích một món trong lần đầu tiên không có nghĩa trẻ sẽ luôn từ chối món đó. Khẩu vị của trẻ có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy cha mẹ không nên vội loại bỏ hoàn toàn thực phẩm mà trẻ từng không thích.

CDC cho biết trẻ nhỏ có thể cần 8-10 lần tiếp xúc với một thực phẩm trước khi sẵn sàng thử. Một số trẻ cần nhiều lần tiếp xúc hơn, thậm chí 13 lần hoặc hơn, trước khi chấp nhận món mới.

Cha mẹ có thể tiếp tục đưa món đó trở lại với lượng nhỏ, thay đổi cách chế biến hoặc cách trình bày. Ví dụ, trẻ không thích cà rốt nấu chín có thể thử cà rốt bào nhỏ hoặc chế biến theo cách khác. Điều quan trọng là không ép trẻ phải ăn ngay khi món được đưa ra.

Biến bữa ăn thành khoảng thời gian vui vẻ

Không khí thoải mái có thể giúp trẻ cởi mở hơn với thức ăn. Cha mẹ nên cố gắng ăn cùng trẻ khi có thể, làm gương bằng cách thưởng thức nhiều loại thực phẩm và tránh thể hiện sự căng thẳng khi trẻ ăn ít. NHS khuyến khích các gia đình dùng bữa cùng nhau, không có các thiết bị điện tử gây xao nhãng và để trẻ quan sát cách người lớn ăn uống.

Trẻ cũng có thể được tham gia những việc đơn giản như chọn rau củ, rửa rau, trộn salad, sắp xếp thực phẩm hoặc trang trí món ăn. CDC cho rằng những hoạt động vui vẻ, cùng với việc cha mẹ làm mẫu và cho trẻ lựa chọn, có thể khuyến khích trẻ khám phá thực phẩm mới.