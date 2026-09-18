Lưu ý quan trọng khi luộc trứng

Trứng lòng đào, trứng chần được nhiều người yêu thích, nhưng cách ăn này chưa chắc giữ được nhiều dưỡng chất như chúng ta vẫn nghĩ.

Một quả trứng luộc chín tới có tỷ lệ tiêu hóa, hấp thu khoảng 100%, cao hơn đáng kể so với trứng sống hoặc chưa nấu chín. Ảnh: Magnific.

Một quả trứng lòng đào với phần lòng đỏ béo, sánh thường được nhiều người yêu thích. Không ít người còn cho rằng trứng càng ít qua nhiệt càng giữ được nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đây chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất.

Trứng chưa chín, nguy cơ tăng

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết với trứng gà, nhiều người có thói quen gọi trứng chần khi ăn phở, chọn trứng ốp la với lòng đỏ còn sống hoặc ăn trứng lòng đào. Những cách chế biến này khiến trứng không được làm chín hoàn toàn.

"Có người cho rằng cách chế biến không sử dụng nhiệt quá nhiều sẽ giúp giữ được các thành phần dinh dưỡng. Tuy nhiên, trứng gà luộc vừa chín tới mới là cách chế biến đảm bảo nhất về dinh dưỡng và an toàn", bác sĩ Thu nói.

Theo thông tin từ Viện Dinh dưỡng, mức độ chín của trứng có liên quan đến khả năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất.

Trong các cách chế biến, trứng luộc có tỷ lệ hấp thu và tiêu hóa khoảng 100%. Với trứng rán chín tới, tỷ lệ này là 98,5%; trứng chưng 87,5%; trứng ốp 85% và trứng rán già 81%.

Trong khi đó, với trứng sống hoặc chưa được nấu chín, tỷ lệ hấp thu và tiêu hóa chỉ khoảng 40%.

Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng hấp thu, ăn trứng sống hoặc chưa chín kỹ còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn. Theo bác sĩ Thu, đường sinh dục của gà có thể chứa nhiều loại vi khuẩn, do đó cả bên trong và bên ngoài quả trứng đều có khả năng bị nhiễm khuẩn. Trong đó, Salmonella là một trong những tác nhân có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Vì vậy, những món như trứng chần, trứng lòng đào hay trứng ốp la với lòng đỏ chưa chín hoàn toàn đều cần được cân nhắc, đặc biệt khi nguồn gốc và điều kiện bảo quản trứng không được đảm bảo.

Bí quyết luộc trứng chín tới

Với một quả trứng gà thông thường có trọng lượng khoảng 45-60 g, bác sĩ Thu cho biết có thể luộc khoảng 7 phút để trứng đạt độ chín tới.

Nếu tính từ thời điểm nước bắt đầu sôi, thời gian luộc có thể khoảng 5 phút. Sau đó, tắt bếp và tiếp tục để trứng trong nồi thêm 1-2 phút rồi lấy ra.

Chuyên gia cho biết trứng luộc chín tới là lựa chọn tối ưu. Ảnh: Magnific.

Cách này giúp trứng đạt trạng thái vừa chín tới, thay vì để quá lâu khiến trứng bị chín kỹ. Theo bác sĩ Thu, mỗi người có thể có sở thích khác nhau về độ chín của trứng. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, trứng luộc chín tới vẫn là lựa chọn nên ưu tiên.

Việc lựa chọn mức độ chín phù hợp không chỉ liên quan đến khẩu vị mà còn ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa, hấp thu và an toàn của thực phẩm.