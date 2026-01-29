Khởi động dự án 102 triệu USD bảo vệ rừng, nâng cao sinh kế nông thôn

Dự án RECAF được đánh giá là một trong những sáng kiến khí hậu quy mô lớn, góp phần bảo vệ các hệ sinh thái rừng trọng yếu, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh - Phó cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị ngày 29/1. Ảnh: IFAD.

Ngày 29/1/2026, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Chính phủ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) chính thức khởi động Dự án Giảm thiểu khí thải ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (RECAF), với tổng vốn đầu tư 102,5 triệu USD .

Trong bối cảnh Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong nhiều thập kỷ qua, lượng phát thải khí nhà kính cũng gia tăng mạnh, từ mức 0,79 tấn CO2/người năm 2000 lên 3,81 tấn vào năm 2018.

Tại khu vực Tây Nguyên, tình trạng mất rừng và suy thoái rừng diễn ra trên diện rộng đã làm gia tăng rủi ro khí hậu, suy giảm độ phì nhiêu của đất và đe dọa tính bền vững của sản xuất nông nghiệp. Đắk Lắk - vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước - là một trong những địa phương chịu tác động rõ nét nhất của những áp lực môi trường này.

Dự án RECAF được thiết kế nhằm trực tiếp giải quyết các thách thức nói trên thông qua việc hỗ trợ nông dân áp dụng các mô hình nông lâm kết hợp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ rừng tự nhiên và phát triển các chuỗi giá trị nông sản không gây mất rừng.

Dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, triển khai tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với nguồn tài chính kết hợp giữa vốn vay ưu đãi của IFAD và viện trợ không hoàn lại từ GCF.

Theo kế hoạch, trong sáu năm thực hiện, RECAF đặt mục tiêu giảm phát thải khoảng 6,68 triệu tấn CO2 tương đương. Trọng tâm của dự án là chuyển đổi khoảng 145.000 ha đất lâm nghiệp sang các hệ thống nông lâm kết hợp bền vững, đồng thời bảo vệ 500.000 ha rừng tự nhiên có giá trị cao.

Hội nghị khởi động dự án "Giảm thiểu khí thải ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam" tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngày 29/1. Ảnh: IFAD.

Dự án dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 420.000 người dân và cải thiện sinh kế cho hơn 1 triệu người hưởng lợi gián tiếp, qua đó đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các cam kết khí hậu quốc gia và bảo đảm an ninh lương thực.

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.

“Thông qua việc kết hợp bảo vệ rừng với sản xuất nông nghiệp bền vững, RECAF sẽ giúp người nông dân nâng cao thu nhập, đồng thời bảo vệ tài nguyên rừng cho các thế hệ tương lai”, ông cho biết.

Trong khi đó, ông Frew Behabtu, Quyền Giám đốc Quốc gia IFAD tại Việt Nam, cho rằng RECAF thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam trong việc kết nối hành động khí hậu với phát triển nông thôn.

Dự án đặt người nông dân và cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng ở vị trí trung tâm, nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và mở ra các cơ hội kinh tế lâu dài.

Một điểm nhấn đáng chú ý của RECAF là thúc đẩy quan hệ đối tác giữa nông dân, khu vực tư nhân và chính quyền địa phương, giúp các hộ sản xuất nhỏ tiếp cận thị trường, cải thiện hạ tầng và áp dụng các phương thức canh tác bền vững.

Dự án cũng ưu tiên phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số - những nhóm chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, bảo đảm sự tham gia và hưởng lợi công bằng.

Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh - Phó cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính - nhận định việc kết hợp hiệu quả giữa vốn vay ưu đãi của IFAD và viện trợ không hoàn lại của GCF giúp giảm áp lực ngân sách, tối đa hóa tác động phát triển tại các địa bàn khó khăn.

“Dự án RECAF là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác tin cậy, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu giữa Chính phủ Việt Nam và IFAD”, bà nói.