Khối bất động sản của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực thẩm bị kê biên

Nhằm bảo đảm thu hồi triệt để số tiền chiếm hưởng bất chính gần 44 tỷ của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, CQĐT kê biên, phong tỏa loạt bất động sản của bị can này.

Tại Kết luận điều tra vụ án "Đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã đề nghị nghị truy tố 55 bị can về các tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Trong đó, 2 cựu Cục trưởng là Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng 32 cựu cán bộ, chuyên viên đều bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Số bị can còn lại là Giám đốc doanh nghiệp và cá nhân làm dịch vụ đăng ký Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phậm bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Kết luận điều tra cho xác định bị can Nguyễn Thanh Phong phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền hơn 94 tỷ đồng mà các cán bộ, chuyên viên cấp dưới đã trực tiếp nhận hối lộ, đồng thời bị buộc phải nộp lại gần 44 tỷ đồng hưởng lợi cá nhân.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong.

Quá trình điều tra vụ án, nhằm đảm bảo thu hồi tài sản và bảo đảm việc thi hành án, CQĐT đã kê biên loạt bất động sản của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong.

Các tài sản bị can này bị kê biên gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số U04-L21, Khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội (nay là phường Dương Nội, TP Hà Nội). Bất động sản này có diện tích 100 m2.

Ngày 1/8/2025, CQĐT ban hành lệnh kê biên tài sản đối với Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tải sản gắn liền với đất tại thửa đất số 311, tờ bản đồ số 207; diện tích 2.460,8 m2 (đất trồng cây lâu năm) tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã kê biên thửa đất diện tích 400 m2 tại nông thôn thuộc xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ); kê biên thửa đất diện tích 1.962,8 m2 (đất trồng cây lâu năm) tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Cùng ngày 1/8/2025, CQĐT Bộ Công an cũng ban hành lệnh kê biên thửa đất có diện tích 6.708,3 m2 tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Ngoài ra, CQĐT kê biên Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 310, diện tích 400 m2 tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong.

Đối với cựu Phó Cục trưởng, sau là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga cũng bị CQĐT kê biên tài sản nhằm bảo đảm thu hồi được số tiền hơn 8 tỷ đồng mà bị can này chiếm hưởng bất chính thông qua việc nhận hối lộ.

Tài sản của bị can Nga bị kê biên là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Căn hộ chung cư ở phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Bị can Nguyễn Hùng Long (cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kê biên Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Căn hộ chung cư ở Trung Yên Plaza, thuộc Khu phố mới Trung Yên, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Trong khi đó, bị can Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) cũng bị kê biên Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Căn hộ chung cư ở phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Ngoài ra, quá trình điều tra, ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.