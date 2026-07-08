Khoảnh khắc vòi rồng quét qua cánh đồng, cuốn bay nhiều mái tôn

Người dân ghi lại cảnh tượng vòi rồng xuất hiện sau cơn dông lốc trên cánh đồng xã Bình Thanh (Hưng Yên) khiến nhiều xe máy, mái tôn bị quật đổ, cuốn phăng.

Vòi rồng quét qua cánh đồng ở Hưng Yên Vòi rồng xuất hiện ngoài cánh đồng nên bước đầu xác định không gây thiệt hại gì lớn về tài sản.

Khoảng hơn 12h ngày 8/7, khu vực cánh đồng xã Bình Thanh (Hưng Yên) xảy ra dông kèm gió giật mạnh. Ít phút sau, một vòi rồng hình thành, quét qua cánh đồng và cuốn phăng nhiều vật thể.

Theo người dân, trong khoảng vài phút, vòi rồng quét qua các cánh đồng ở nhiều thôn tại địa phương, một số hộ dân làm trang trại ngoài cánh đồng cũng bị vòi rồng quét qua, khiến một số xe máy, mái tôn bị đổ hoặc cuốn bay. Rất may không có thiệt hại về người.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo xã Bình Thanh (Hưng Yên) cho biết, vòi rồng xuất hiện ngoài cánh đồng nên bước đầu xác định không gây thiệt hại gì lớn về tài sản.

Mới đây, trưa 29/5, sau cơn mưa dông kèm sấm sét, một vòi rồng màu trắng cũng xuất hiện tại khu vực phường Hoàng Bồ (Quảng Ninh).

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi rất nhỏ, hút từ mặt đất lên đám mây vũ tích (đám mây nước dày), tạo thành hình phễu di động, trông giống như cái vòi. Phần lớn vòi rồng hình thành từ đám mây dông, đặc biệt là mây dông tích điện.

Trong quá trình di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy nhiều vật thể, chúng có thể cuốn theo hoặc phá hủy mọi thứ. Nhìn từ xa, vòi rồng có thể màu đen hoặc trắng, tùy thuộc những thứ mà nó cuốn theo.