Khoảnh khắc MONO 'nhận cuộc gọi lừa đảo' bùng nổ sân khấu Hà Nội

Đặc biệt trong phần giao lưu với khán giả, ca sĩ Mono đã "nhận cuộc gọi lừa đảo" ngay trên sân khấu - thực chất là một tiểu phẩm cảnh báo về nguy cơ lừa đảo trực tuyến. Nam ca sĩ chia sẻ: "Có 3 nguyên tắc 'Không' là không làm theo yêu cầu giữ bí mật, không tham gia link trực tuyến hoặc gặp người lạ, không chia sẻ ảnh nhạy cảm. Và 3 nguyên tắc 'Phải' là phải chặn và báo cáo, phải kiểm chứng thông tin và phải chia sẻ thông tin với người thân của mình".