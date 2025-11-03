Khoảnh khắc MONO 'nhận cuộc gọi lừa đảo' bùng nổ sân khấu Hà Nội

|
Tối 2/11, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thu hút đông đảo người hâm mộ tới sự kiện chiêm ngưỡng loạt sao đình đám trình diễn tiết mục đặc sắc gala âm nhạc "Không một mình".
|
Ca sĩ MONO khiến khán đài "bùng nổ" với loạt hit "Em xinh", "Chăm hoa", "Waiting for you". Trong phần giao lưu, nam ca sĩ liên tục gửi lời yêu thương tới fan, tạo nên bầu không khí ấm áp và gần gũi.
|
Đặc biệt trong phần giao lưu với khán giả, ca sĩ Mono đã "nhận cuộc gọi lừa đảo" ngay trên sân khấu - thực chất là một tiểu phẩm cảnh báo về nguy cơ lừa đảo trực tuyến. Nam ca sĩ chia sẻ: "Có 3 nguyên tắc 'Không' là không làm theo yêu cầu giữ bí mật, không tham gia link trực tuyến hoặc gặp người lạ, không chia sẻ ảnh nhạy cảm. Và 3 nguyên tắc 'Phải' là phải chặn và báo cáo, phải kiểm chứng thông tin và phải chia sẻ thông tin với người thân của mình".
Xuyên suốt sự kiện với sự tham gia của những ca sĩ Mỹ Mỹ, Hà Myo, Tuấn Cry, rapper Robber và dancer Quang Đăng mang tới hàng loạt bản hit, tiết mục đốt cháy sân khấu giữa thời tiết mưa lạnh Hà Nội.
Hai rapper trẻ Tlinh và Low G khuấy động sân khấu với loạt hit "Teen sái cổ", "Thích quá rùi nà" và "An thần". Cả hai chia sẻ từng suýt trở thành nạn nhân của lừa đảo mạng, giúp khán giả nâng cao nhận thức về các chiêu trò tinh vi trên không gian mạng hiện nay.
Lâm Bảo Ngọc mang đến ca khúc "Còn gì đẹp hơn" - bản nhạc phim Mưa đỏ gây sốt thời gian qua, được hàng nghìn khán giả hòa giọng giữa cơn mưa. Cô tiếp tục gửi tặng "Ái kỷ" (sáng tác Hứa Kim Tuyền), khoe chất giọng nội lực và cảm xúc sâu lắng.
|
Quang Hùng MasterD khuấy động sân khấu với loạt hit "Tình đầu quá chén", "Ánh mắt biết cười", "Thủy triều". Mỗi lần anh cất giọng, hàng nghìn khán giả cùng hòa theo, tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc giữa nghệ sĩ và người nghe.
|
Khép lại đêm diễn, Đen Vâu, đại sứ chương trình, mang đến loạt ca khúc gắn liền tên tuổi như "Mang tiền về cho mẹ", "Cảm ơn", "Nấu ăn cho em". Khi giai điệu "Đi về nhà" vang lên, các nghệ sĩ cùng trở lại sân khấu, hòa giọng với hàng nghìn khán giả trong ánh đèn điện thoại rực sáng, khép lại đêm nhạc đầy cảm xúc.
|
Chương trình lan tỏa thông điệp về một môi trường mạng văn minh, nhân văn, đáng tin cậy, thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ trẻ em và cộng đồng người dùng trên không gian số.