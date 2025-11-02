Khoảnh khắc ấn tượng tại Ngày hội An toàn trực tuyến 'Không Một Mình'

Cuộc thi Trình diễn tài năng, văn nghệ và thời trang học đường được tổ chức nhằm tạo sân chơi sáng tạo, bổ ích cho học sinh các trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Qua 16 tiết mục âm nhạc, vũ đạo, trình diễn thời trang cùng nhiều loại hình nghệ thuật tương tác khác, các em học sinh, sinh viên không chỉ có cơ hội thể hiện tài năng, cá tính của bản thân, mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về việc xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn và tích cực.