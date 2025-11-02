Khoảnh khắc ấn tượng tại Ngày hội An toàn trực tuyến 'Không Một Mình'

|
Tối 1/11, chương trình Minishow “Tài năng học đường” quy tụ học sinh, sinh viên từ bảy trường đại học và phổ thông trên địa bàn Hà Nội, lan tỏa tinh thần chủ động của thế hệ Gen Z trong thông điệp "Không Một Mình".
Cuộc thi Trình diễn tài năng, văn nghệ và thời trang học đường được tổ chức nhằm tạo sân chơi sáng tạo, bổ ích cho học sinh các trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Qua 16 tiết mục âm nhạc, vũ đạo, trình diễn thời trang cùng nhiều loại hình nghệ thuật tương tác khác, các em học sinh, sinh viên không chỉ có cơ hội thể hiện tài năng, cá tính của bản thân, mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về việc xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn và tích cực.
Học sinh trường Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring mở đầu chương trình với bản phối liên khúc "Một vòng Việt Nam" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" bằng nhạc cụ.
Nhóm sinh viên Học viện An ninh nhân dân mang tới chương trình 3 tiết mục "Giai điệu tự hào", "Nguyện thề vì bình yên" và "Cho tôi lang thang", thể hiện tinh thần hào hùng của lực lượng Công an nhân dân.
Học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trình diễn tiết mục nhảy hiện đại "Click an toàn dance vui vẻ" với thông điệp cùng nhau an toàn trực tuyến, xây dựng một môi trường mạng an toàn và văn minh.
Học sinh trường Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring mang tới hàng loạt tiết mục âm nhạc, vũ đạo, trình diễn thời trang với đa dạng phong cách từ truyền thống tới hiện tại.
Phần trình diễn thời trang của nhóm học sinh trường THPT Việt Đức với chủ đề "Hiện thân kỹ số", mang đến thông điệp chung tay đẩy lùi ảnh hưởng xấu, tiêu cực trên không gian mạng, lan tỏa nhiều hơn giá trị tích cực, đảm bảo an toàn trên các nền tảng số.
Tiết mục "Bẫy" được các bạn học sinh trường THPT Dewey thể hiện bằng hình thức đóng kịch kết hợp cùng nhảy hiện đại, kể câu chuyện về một học sinh bị bạo lực, đe dọa trên không gian mạng xã hội cho tới những biện pháp can thiệp, giải cứu của phụ huynh và lực lượng chức năng.
Tiết mục mang tới thông điệp ý nghĩa về sức mạnh của gia đình trước những cạm bẫy mà con cái phải đối mặt trên không gian mạng, mang tới sự xúc động cho khán giả.
Phần trình diễn thời trang của học sinh trường THPT Dewey về chủ đề bạo lực trên không gian mạng.
|Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chiến dịch "Không Một Mình" do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của UNODC, UNICEF, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, cùng sự phối hợp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.
Đông đảo phụ huynh học sinh, giáo viên và học sinh các trường trên địa bàn Hà Nội theo dõi và phấn khích cổ vũ cho các bạn học sinh trong chương trình tối 1/11.
Trong 2 ngày 1-2/11, toàn bộ khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và một phần phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành "Không gian trải nghiệm số đa giác quan", nơi người dân và du khách được tương tác thị giác, âm thanh, khám phá các mô hình, trò chơi mô phỏng tình huống lừa đảo và bắt cóc trực tuyến.
