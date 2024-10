Khoảnh khắc gây sốt ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2024

Rạng sáng 29/10 (giờ Hà Nội), huyền thoại George Weah được chọn đọc tên người thắng giải. Trong lúc cựu danh thủ 58 tuổi mở phong bì, nhiều CĐV có mặt tại nhà hát Chatelet ở Paris (Pháp) gọi tên Vinicius.

Người dẫn chương trình buộc phải đề nghị những CĐV quá khích giữ trật tự để George Weah đọc tên người chiến thắng. Cuối cùng, Rodri giành giải Quả bóng vàng 2024.

Đoạn video trên nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau vài giờ. Bộ phận người hâm mộ cũng tạo nên tranh cãi khi so sánh thành tích giữa Rodri và Vinicius.

Nhiều CĐV cảm thấy tiếc nuối cho Vinicius. Một người dùng trên X viết: "Rodri giành Quả bóng vàng là vụ cướp lớn nhất trong lịch sử bóng đá. Anh ta không phải là cầu thủ hay nhất Premier League, không phải là cầu thủ hay nhất Champions League và cũng không phải là cầu thủ hay nhất Euro. Vinicius đã bị cướp một cách trắng trợn".

Cổ động viên kishin_mahtani bình luận: "Quyết định thật không thể chấp nhận, buổi lễ trao giải này đã trở thành một trò đùa. Vinicius mới là người xứng đáng".

Làn sóng phẫn nộ cũng lan rộng ở Brazil. Marta và nhiều ngôi sao của bóng đá xứ Samba giận dữ khi Vinicius không giành chiến thắng giải Quả bóng vàng 2024. “Tôi chờ đợi cả năm để thấy Vini Jr được công nhận xứng đáng là cầu thủ hay nhất hiện tại và giờ tôi nghe nói họ không trao cho cậu ấy Quả bóng vàng?”, Marta đăng tải thông điệp lên trang cá nhân, kèm theo thái độ cực kỳ phẫn nộ.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.