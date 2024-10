Lời giải thích về thất bại của Vinicius

Vincent Garcia, Tổng biên tập của France Football, cho biết: "Vinicius chịu thiệt thòi vì sự có mặt của Jude Bellingham và Dani Carvajal trong top 5. Điều đó đã lấy đi một số điểm của cậu ấy. Điều này cũng tóm tắt mùa giải của Real Madrid, khi có từ 3 đến 4 cầu thủ xuất sắc và các giám khảo đã chia sẻ quyết định của họ với nhau, điều này có lợi cho Rodri".

Trước khi buổi lễ trao giải Quả bóng vàng 2024 diễn ra tại nhà hát Chatelet ở Paris (Pháp) vào rạng sáng 29/10 (giờ Hà Nội), Vinicius được xem là ứng viên số một. Nhưng vài giờ trước khi lễ trao giải diễn ra, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Rodri là người thắng giải chứ không phải Vinicius. Ngay sau đó, các nguồn tin đều khẳng định tập thể Real Madrid sẽ không bay sang Pháp để ủng hộ Vinicius, củng cố thêm việc ngôi sao người Brazil thua đau ở giải thưởng năm nay.

Ông Garcia nói thêm: "Tôi đã phải chịu áp lực lớn từ Real Madrid. Nhưng giống như các câu lạc bộ khác, tôi luôn phải rõ ràng và công bằng. Có lẽ sự im lặng của tôi đã đẩy Real đến giới hạn. Tôi đã rất bất ngờ và không vui khi thấy sự vắng mặt của Vini. Năm nay, người thắng giải không được thông báo từ sớm. Lúc đầu, mọi người có vẻ chấp nhận điều đó. Nhưng vào phút chót, không biết vì sao họ lại muốn thay đổi quy định".

France Football còn gây tranh cãi khi không công bố điểm số của các cá nhân. Ba tiêu chí được tạp chí này đưa ra bao gồm: Màn trình diễn cá nhân, đặc biệt là khả năng định đoạt trận đấu. Tiếp theo là thành tích và danh hiệu tập thể. Cuối cùng là đẳng cấp và tinh thần thể thao, đề cao sự fair-play.

Ngay sau khi Rodri được công bố thắng giải, Vinicius viết trên trang cá nhân: "Tôi sẽ cố gắng gấp 10 lần nếu cần thiết. Họ chưa sẵn sàng (để trao giải cho Vini - PV)." Theo nguồn tin từ Real Madrid, Vinicius rất buồn khi biết tin mình để thua Rodri và không giành được Quả bóng vàng.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.