Khoảnh khắc gây sốt của Mourinho

HLV Jose Mourinho của Benfica nhận sự chào đón nồng nhiệt từ CĐV Chelsea trong ngày trở lại sân Stamford Bridge.

Mourinho gây chú ý trong ngày đối đầu Chelsea. Ảnh: Reuters.

Trong trận đấu thuộc lượt 2 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 1/10, Benfica của Mourinho nhận thất bại 0-1 trước Chelsea, dù thi đấu đầy nỗ lực.

Ngay khi xuất hiện ở đường hầm trước giờ bóng lăn, ông đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các khán đài Stamford Bridge – nơi chứng kiến hai nhiệm kỳ thành công của ông cùng “The Blues” (2004-2007 và 2013-2015).

Mourinho mặc áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo khoác tối màu, sau đó bước ra sân và đáp lại những tiếng hô vang tên mình bằng nụ cười cùng một nụ hôn gió gửi tới các CĐV Chelsea. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội, thể hiện tình cảm của ông với đội bóng cũ.

Trận đấu diễn ra căng thẳng và Mourinho tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi các hành động trên đường biên. Cuối hiệp một, khi tiền vệ Enzo Fernandez chuẩn bị thực hiện quả phạt góc gần khu vực CĐV Benfica, một số khán giả đội khách đã ném vật thể xuống sân và buông lời công kích.

Chứng kiến vụ việc đó, Mourinho lập tức rời khu kỹ thuật, tiến đến sát khán đài và ra hiệu yêu cầu người hâm mộ dừng lại, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến trận đấu cũng như hình ảnh CLB.

Mourinho ngăn CĐV Benfica công kích Fernandez.

Cuối hiệp hai, khi Benfica đang nỗ lực tìm bàn gỡ, một quả bóng từ ngoài sân bất ngờ lăn vào khu vực thi đấu. Mourinho không do dự chạy vào sân để nhặt bóng và ném ra ngoài, khiến khán giả chủ nhà bật cười và vỗ tay tán thưởng.

Khi trận đấu kết thúc, Mourinho bắt tay và ôm Maresca trước khi nhanh chóng tiến vào đường hầm, với vẻ mặt thất vọng vì thất bại của đội nhà. Ông không nán lại lâu để giao lưu thêm với khán giả.

Trong buổi họp báo trước trận, Mourinho từng khẳng định: “Tôi sẽ luôn là một người của Chelsea". Dù hiện tại đang dẫn dắt Benfica sau khi rời Fenerbahce, HLV người Bồ Đào Nha vẫn giữ vị thế đặc biệt trong trái tim người hâm mộ đội bóng thành London.

