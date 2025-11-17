Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc đáng yêu của ông Trump

  Thứ hai, 17/11/2025 13:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đoạn video hậu trường ghi cảnh Tổng thống Trump tặng quà và trò chuyện với ba em bé tại Nhà Trắng nhanh chóng gây chú ý, thu hút gần nửa triệu lượt xem.

Theo đoạn video do Cố vấn Truyền thông Nhà Trắng Margo Martin đăng trên mạng xã hội X ngày 13/11, ông Trump đã tặng quà cho ba em bé tại phòng làm việc trong Nhà Trắng. Ba em này là cháu của nhà báo Salena Zito, tác giả cuốn sách viết về vụ “ám sát hụt” ông Trump ở Butler, Pennsylvania năm 2024.

Tổng thống Trump tặng quà cho trẻ em thu hút người xem

Sau khi tặng quà, cậu bé muốn biết tên của ông và ông trả lời trước khi tặng thêm bút cho ba bé: “Bác là Donald”.

Chỉ trong hai giờ, đoạn video đã thu hút gần 500.000 lượt xem, theo Fox News.

“Đây là một người ông đang làm việc của mình”, một người dùng bình luận. Ông Trump có 11 người cháu ruột, Fox News cho biết.

Cố vấn Truyền thông Margo Martin thường xuyên đăng tải các đoạn video “hậu trường” khó có thể tìm thấy ở những nơi khác về ông Trump, mang đến hình ảnh mềm mại hơn về ông chủ Nhà Trắng - như cảnh tượng ông nhảy múa khi đến thăm Malaysia hay đứng lặng nghe đoàn quân nhạc thủy quân lục chiến Mỹ chơi nhạc.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã tuyển dụng nhiều cán bộ trẻ vào đội ngũ truyền thông Nhà Trắng để tăng khả năng tiếp cận đối với giới trẻ. Bà Martin sinh năm 1995 nhưng đã từng là trợ lý báo chí Nhà Trắng từ năm 2019. Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sinh năm 1997.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Hà Thủy

trump đáng yêu Donald Trump Mỹ trump nhà trắng mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

