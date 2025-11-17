Khoảnh khắc đáng yêu của ông Trump

Đoạn video hậu trường ghi cảnh Tổng thống Trump tặng quà và trò chuyện với ba em bé tại Nhà Trắng nhanh chóng gây chú ý, thu hút gần nửa triệu lượt xem.

Theo đoạn video do Cố vấn Truyền thông Nhà Trắng Margo Martin đăng trên mạng xã hội X ngày 13/11, ông Trump đã tặng quà cho ba em bé tại phòng làm việc trong Nhà Trắng. Ba em này là cháu của nhà báo Salena Zito, tác giả cuốn sách viết về vụ “ám sát hụt” ông Trump ở Butler, Pennsylvania năm 2024.

Sau khi tặng quà, cậu bé muốn biết tên của ông và ông trả lời trước khi tặng thêm bút cho ba bé: “Bác là Donald”.

Chỉ trong hai giờ, đoạn video đã thu hút gần 500.000 lượt xem, theo Fox News.

“Đây là một người ông đang làm việc của mình”, một người dùng bình luận. Ông Trump có 11 người cháu ruột, Fox News cho biết.

Cố vấn Truyền thông Margo Martin thường xuyên đăng tải các đoạn video “hậu trường” khó có thể tìm thấy ở những nơi khác về ông Trump, mang đến hình ảnh mềm mại hơn về ông chủ Nhà Trắng - như cảnh tượng ông nhảy múa khi đến thăm Malaysia hay đứng lặng nghe đoàn quân nhạc thủy quân lục chiến Mỹ chơi nhạc.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã tuyển dụng nhiều cán bộ trẻ vào đội ngũ truyền thông Nhà Trắng để tăng khả năng tiếp cận đối với giới trẻ. Bà Martin sinh năm 1995 nhưng đã từng là trợ lý báo chí Nhà Trắng từ năm 2019. Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sinh năm 1997.