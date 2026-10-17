Khoảng lặng trên hành trình làm mẹ của Giang Ơi

Giang Ơi bên chồng và con gái Mây. Từ khi làm mẹ, cô học cách sống chậm lại và trân trọng những khoảng lặng giữa nhịp sống bận rộn. Ảnh: NVCC.

Từ một du học sinh, chuyên viên marketing, Vlogger nổi tiếng cho đến một người mẹ, Giang Ơi xem đọc sách là thú vui giúp cô giải tỏa và khám phá những phiên bản khác của cuộc sống.

Đối với Vlogger Giang Ơi (Trần Lê Thu Giang), đọc sách chưa bao giờ là nghĩa vụ hay áp lực phải hoàn thành. Sở thích này đứng ngang hàng với du lịch, phim ảnh, âm nhạc, viết lách hay những cuộc tụ họp bạn bè. Tất cả là những mảnh ghép bình dị nâng đỡ nhau, mang đến cho cô một cuộc sống trọn vẹn và giàu màu sắc.

Trải qua nhiều cột mốc trưởng thành, guồng quay đời sống của Giang Ơi có nhiều chuyển biến. Giữa nhịp sống xoay quanh công việc và những lần quá tải của một người mẹ trẻ, sách trở thành góc trú ẩn dịu dàng giúp cô tìm lại khoảng tĩnh lặng, rèn luyện sự tập trung.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews , Vlogger chia sẻ về sự thay đổi trong thói quen đọc, cách cô đưa sách vào lịch trình bận rộn cùng những tác phẩm yêu thích của cô.

Sách và hành trình bước qua các cột mốc trưởng thành

- Mới đây chị vừa ra video review quyển "Đội lốt da vàng" của R. F. Kuang. Đây cũng là lần đầu kênh Giang Ơi có video review sách, lý do chị quyết định làm video này là gì?

Giang không có quá nhiều suy nghĩ khi quyết định làm video này. Cảm hứng sáng tạo thường đến với mình một cách ngẫu nhiên thông qua các trải nghiệm cuộc sống, và cuốn sách này là một trong những khoảnh khắc như vậy.

Mình từng đọc nhiều cuốn sách hay, nhưng không phải cuốn nào hay cũng mang đến mong muốn được chia sẻ và thảo luận. Mình tìm thấy mong muốn ấy ở Đội lốt da vàng, vì vậy mình quyết định làm video để review.

- Chị bắt đầu hình thành thói quen đọc sách từ khi nào và sắp xếp thời gian đọc ra sao trong lịch trình bận rộn hiện tại?

Từ khi còn nhỏ, mình đã thích đọc truyện cổ tích và báo nhi đồng. Trải qua thời gian trưởng thành, có những giai đoạn mình không có điều kiện đọc sách thường xuyên. Nhưng đọc sách vẫn là một trong những thú vui mà mình yêu thích nhất.

Mình không có nhiều thời gian rảnh. Một ngày thường nhật sẽ quay cuồng giữa công việc, tập luyện, việc nhà, và chăm con. Việc đọc sách của mình thường được “xen” vào các khoảng trống ngắn, nhiều khi chỉ 5-10 phút. Thỉnh thoảng, vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ, mình sẽ có thời gian nằm dài đọc sách thư thả hơn. Như vậy thì vẫn thích hơn, nhưng mình không có nhiều điều kiện để đọc dài như vậy.

Giang Ơi chia sẻ cảm nhận về Đội lốt da vàng của R. F. Kuang trong video review trên kênh cá nhân. Ảnh: Giang Ơi/YouTube .

- Gu đọc sách của chị đã thay đổi như thế nào qua từng giai đoạn cuộc đời?

Mình thường thích đọc những “con chữ” cùng lứa tuổi. Đối với non-fiction, mình thích đọc tác giả cùng thế hệ, vì dễ liên hệ với tư duy của họ. Đối với fiction, mình cũng thích đọc câu chuyện của nhân vật chính cùng lứa tuổi, vì những nhân vật ấy thường có chung mối quan tâm và mức độ trưởng thành.

- Khi làm mẹ, chị có sự thay đổi ra sao đối với việc đọc sách?

Mình trân trọng việc đọc sách hơn. Trước khi làm mẹ, cảm giác thật dễ dàng để lao theo nhịp sống nhanh như chớp, làm việc không ngừng nghỉ, đi công tác triền miên, thức khuya, sinh hoạt tuỳ tiện…

Nhưng khi làm mẹ rồi, mình mới thấm như thế nào là “quá tải kích thích” - “overstimulated”. Khi ấy, mình lại quý trọng hơn những hoạt động chậm rãi, mang lại cho não bộ một khoảng tĩnh lặng. Đọc sách là một hoạt động như thế.

- Đó có phải thói quen chị muốn xây dựng cho bé Mây?

Đối với bộ não non nớt của trẻ em, một trong những kỹ năng tối quan trọng cần xây dựng là kỹ năng tập trung trong một khoảng thời gian dài. Mình tin rằng một trong những cách hiệu quả, dễ dàng và tiện lợi để rèn luyện kỹ năng ấy là đọc sách. Mình luôn cố gắng tạo điều kiện cho con được đọc sách thoả thích mỗi ngày.

Khi làm mẹ rồi, mình mới thấm như thế nào là “quá tải kích thích”. Khi ấy, mình lại quý trọng hơn những hoạt động chậm rãi, mang lại cho não bộ một khoảng tĩnh lặng. Đọc sách là một hoạt động như thế. Giang Ơi

- Khi nhìn lại hành trình của mình, chị thấy sách đã mang lại những thay đổi rõ ràng nào?

Là con người bình thường sống một cuộc đời bình thường, mình chỉ có một phiên bản thực tế duy nhất. Nhưng có hai điều đưa mình bước ra khỏi thực tế ấy, đó là sách vở và những chuyến đi. Những điều đó cho mình cơ hội được “sống” những cuộc đời khác, quan sát mọi thứ từ những góc nhìn khác, được trải nghiệm những phiên bản thực tế khác hoàn toàn với phiên bản thực tế của đời mình.

Từ đó, mình nhận ra rằng mỗi người đều có định nghĩa của “bình thường” rất khác nhau. Rằng “bình thường” của mình không phải là chân lý duy nhất. Rằng một lối mòn “bình thường” chưa bao giờ có khả năng cầm tù đôi chân và quyết định sống của mình. Rằng thế giới này rộng lớn hơn mình nghĩ. Rằng luôn luôn có hy vọng ở đâu đó ngoài kia.

- Chị từng chia sẻ về dự định viết một cuốn sách, dự án đó hiện tiến triển ra sao?

Mình đã bắt đầu viết sách để nhận ra rằng mình chưa sẵn sàng viết sách. Dự án ấy nay đã dừng lại. Mình nhận ra rằng viết những bài đăng ngắn là một chuyện, viết sách lại là một chuyện hoàn toàn khác. Một ngày nào đó mình hy vọng sẽ có thể thực hiện nó, nhưng hôm nay chưa phải là thời điểm phù hợp.

Hành trình làm mẹ cũng là dịp để nhìn lại thói quen và cách sống để làm gương cho con bằng những điều mình muốn con học hỏi. Ảnh: NVCC .

Góc chọn sách nhanh cùng Giang Ơi

- Chị đang đọc quyển sách nào?

Những kẻ âu lo - Fredrik Backman.

- Đâu là quyển sách chị muốn giới thiệu đến mọi người?

Nội tình của ngoại tình - Esther Perel. Trong hôn nhân nói riêng và các mối quan hệ lâu dài nói chung, sự đơn giản hoá ranh giới đúng - sai mà thiếu đi nỗ lực tìm hiểu sâu sắc sẽ dần dẫn người ta đến cảnh sống chung với một “người lạ”, đã biết nhau lâu lắm nhưng chẳng hề hiểu nhau.

Đây là quyển sách có thể mang đến cho mọi người một cái nhìn thấu đáo và sáng suốt hơn về nhiều khía cạnh phức tạp nhưng rất “con người” của tình yêu, đam mê và cả nỗi đau đớn.

- Quyển sách nào chị muốn đọc cùng con?

Yesteryear (Tạm dịch: Năm vừa qua) - Caro Claire Burke. Mình muốn đọc cùng con để giúp con cảm nhận nhiều mặt sáng - tối của lựa chọn cuộc sống dưới những lớp màn của định kiến đối với phụ nữ.

Vlogger vừa khởi xướng The Boring Club, cộng đồng gặp gỡ trực tiếp và cùng trải nghiệm những hoạt động yêu thích như đọc sách, viết journal, xem phim, nghe nhạc. Ảnh: NVCC .

- Quyển sách nào làm thay đổi cách chị nhìn nhận thế giới?

Tất cả quyển sách mình từng yêu.

- Quyển sách nào giúp ích nhiều trong công việc sáng tạo nội dung?

Keep Going: 10 Ways To Stay Creative In Good Times And Bad (Tạm dịch: Tiến lên: 10 cách để duy trì sự sáng tạo trong lúc khó khăn và thuận lợi) - Austin Kleon.

- Quyển sách chị sẽ đọc sau một ngày làm việc mệt mỏi?

Một cuốn tiểu thuyết mới với một nhân vật chính càng chua ngoa càng tốt.

Cảm ơn chị đã dành thời gian!