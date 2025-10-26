Khó khăn là cơ hội để ta tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình

Nghịch cảnh, bất trắc là những điều không ai muốn, thế nhưng nếu không có nó, chúng ta sẽ không nhận ra bản thân mạnh mẽ thế nào, vượt quan gian khó là cách tốt nhất để rèn luyện.

Vượt qua thử thách, bạn sẽ thấy bản thân mạnh mẽ hơn. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Bước chân thép.

Tôi có một người bạn tên là Từ Đạt, hồi cấp ba học ban Tự nhiên, nhưng đến trước khi thi đại học lại quyết định trở thành sinh viên Xã hội, với lý do là "muốn cùng bạn gái đi khắp thiên hạ". Không thể không khâm phục tinh thần can đảm của cậu ta, nhưng cũng lại không thể không nghĩ đến quyết định xốc nổi của cậu ta.

Vì lựa chọn thiếu suy nghĩ này mà Từ Đạt đã phải trả một cái giá rất thê thảm. Cậu ta thi trượt đại học, còn bạn gái thì đi theo chàng trai khác. Sau đó nhờ được người cha chu cấp, Từ Đạt đến Bắc Kinh và theo học tại một trường đại học dân lập.

Thật lòng mà nói, đó chỉ là một cách đốt tiền, vì tấm bằng tốt nghiệp của ngôi trường này căn bản không được nhiều nơi công nhận. Sau khi nhập học, cậu ta mới biết rằng muốn tốt nghiệp đại học thì phải thi một số chứng chỉ. Hơn nữa phải thi xong trong vòng 4 năm, nếu không thì tất cả các tín chỉ đã tích lũy trong thời gian đi học đều bị bỏ phí.

Từ Đạt học đại học đến năm thứ hai thì bỏ dở, sau đó làm đầu bếp, công nhân trên công trường, nhân viên bảo hiểm. Bây giờ Từ Đạt đã làm chủ một công ty trang sức và trang trí. Không có tiền vốn, không người nâng đỡ, thậm chí không có cả bằng cấp, để có được một cuộc sống thoải mái, Từ Đạt không có biện pháp nào tốt hơn ngoài việc dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình.

Chỉ khi ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, con người ta mới có dũng khí để dốc toàn bộ sức lực thực hiện ước nguyện của mình, đây cũng chính là lúc mà cơ hội sắp đến với bạn.

Khi làm công nhân trên công trường, Từ Đạt làm quen được với các đội thi công. Khi làm nhân viên bảo hiểm, cậu ta quen được một số nhà đầu tư giàu có. Khi làm đầu bếp, cậu ta phục vụ cho các luật sư. Những mối quan hệ này tuy không nhiều nhưng vừa đủ, nhờ đó công ty của Từ Đạt hoạt động rất thuận lợi.

Mặc dù từng một lần bị người chung vốn làm ăn phản bội, nhưng cậu ta cho rằng so với việc bạn gái thanh mai trúc mã đi theo người khác thì cũng không thấm tháp vào đâu.

Trong cuộc sống, mỗi việc mà chúng ta phải đối mặt, phải giải quyết đều tồn tại đồng thời cả cơ hội và thách thức. Bạn muốn tin rằng nó tốt đẹp, thì nó sẽ không thể xấu xa. Cuộc sống này có thể bắt bạn phải đi đường vòng để đến được thành công.

Trên đoạn đường ấy bạn có thể bị gai đâm rách chân, vấp ngã đau đớn, nhưng bạn hãy cứ kiên cường bước tiếp. Rồi bạn sẽ gặp được người và việc vốn nên gặp, trông thấy ánh sáng tươi đẹp trên đường đi và tìm thấy một phiên bản tốt đẹp hơn của chính bản thân mình.