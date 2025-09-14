Kho bạc đốc thúc 'tiêu' 1 triệu tỷ đồng đầu tư công năm nay

Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát, báo cáo UBND tỉnh để xử lý dứt điểm các dự án chưa có phương án bàn giao, tiếp nhận, gây ảnh hưởng tiến độ giải ngân đầu tư công.

Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) vừa có công điện chỉ đạo toàn hệ thống, tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước các khu vực phải khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo UBND cấp tỉnh để chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm những dự án chưa có phương án bàn giao, tiếp nhận hoặc chưa tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân.

Quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, chi trả vốn ngân sách nhà nước. Đặc biệt, cần tập trung vào việc mở tài khoản tại cấp xã để thực hiện thanh toán và chi trả vốn đầu tư công đúng quy định.

Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục hướng dẫn các chủ đầu tư sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong quá trình gửi hồ sơ giải ngân vốn đầu tư công, nhằm rút ngắn thời gian xử lý và giảm thiểu các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, công tác báo cáo tình hình giải ngân phải được thực hiện một cách kịp thời, chính xác cả định kỳ và đột xuất, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Tài chính. Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước về tính chính xác của số liệu báo cáo.

Kho bạc Nhà nước nhấn mạnh việc kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán và chi trả vốn đầu tư công. Các đơn vị cần chủ động đề ra giải pháp xử lý trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo cấp trên để có biện pháp tháo gỡ phù hợp, góp phần thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Năm nay, tổng vốn đầu tư công lên đến khoảng 1 triệu tỷ đồng (bao gồm cả nguồn giao bổ sung). Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đề xuất các giải pháp quyết liệt, đột phá, hiệu quả để bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, 8 tháng năm nay, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (40,4%). Trong đó có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức trung bình cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.