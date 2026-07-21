Khi Văn Mai Hương mổ cận - chọn nơi gửi gắm đôi mắt

Văn Mai Hương quyết định mổ cận sau nhiều năm sử dụng kính áp tròng. Nữ ca sĩ tiết lộ chọn Hai Yen Eye Care làm nơi gửi gắm đôi mắt.

Đối với người nghệ sĩ, đôi mắt không chỉ giúp nhìn rõ mà còn đồng hành trong từng buổi biểu diễn, ghi hình và lịch trình làm việc dày đặc. Vì thế, khi quyết định phẫu thuật điều trị cận thị, Văn Mai Hương đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Nữ ca sĩ chia sẻ mong muốn tìm cơ sở có quy trình thăm khám bài bản, đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm và hệ thống công nghệ hiện đại để có thể yên tâm “giao phó” đôi mắt.

Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mổ cận

Theo Văn Mai Hương, điều khiến cô dành nhiều thời gian cân nhắc không phải là ca phẫu thuật sẽ diễn ra trong bao lâu, mà liệu đôi mắt của mình có thực sự phù hợp để mổ hay không.

"Tôi không muốn đưa ra quyết định quá vội vàng vì đôi mắt là thứ chỉ có một lần trong đời. Điều tôi cần là một nơi có thể giúp bản thân hiểu rõ tình trạng mắt và tư vấn phương pháp phù hợp, thay vì chỉ giới thiệu công nghệ bất kỳ", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Văn Mai Hương chọn Hai Yen Eye Care làm nơi gửi gắm đôi mắt

Chính vì vậy, trước khi bước vào ca phẫu thuật, Văn Mai Hương trải qua quy trình thăm khám chuyên sâu tại Hai Yen Eye Care. Không chỉ kiểm tra độ cận, bác sĩ còn đánh giá nhiều chỉ số quan trọng như bản đồ giác mạc, độ dày giác mạc, chất lượng phim nước mắt, tình trạng bề mặt nhãn cầu và sức khỏe đáy mắt để xác định mắt có đủ điều kiện phẫu thuật cũng như lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

ThS.BS Phạm Ngọc Đan Thanh khám thị lực cho nữ ca sĩ.

Theo các bác sĩ tại phòng khám, đây là bước không thể rút gọn bởi mỗi đôi mắt đều có đặc điểm riêng. Hai người cùng độ cận chưa chắc đã phù hợp với cùng phương pháp điều trị. Việc chỉ định cần dựa trên dữ liệu thăm khám đầy đủ, nhằm tối ưu hiệu quả thị lực và hạn chế rủi ro có thể xảy ra sau phẫu thuật.

Quy trình được chuẩn hóa

Sau khi được bác sĩ tư vấn và giải đáp, Văn Mai Hương quyết định lựa chọn phẫu thuật tại Hai Yen Eye Care. Với nữ ca sĩ, điều tạo nên sự tin tưởng không chỉ là hệ thống thiết bị hiện đại mà còn là cách toàn bộ quy trình được tổ chức bài bản - từ khâu tiếp nhận, thăm khám, tư vấn đến phẫu thuật và theo dõi sau mổ.

Theo đại diện phòng khám, toàn bộ quy trình khám và điều trị tại đây được vận hành theo tiêu chuẩn AACI (American Accreditation Commission International) - bộ tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn trong chăm sóc y tế.

Hai Yen Eye Care là một trong những đơn vị nhãn khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn AACI.

Theo tiêu chuẩn này, mọi khách hàng đều trải qua quy trình sàng lọc trước mổ theo các tiêu chí thống nhất. Mỗi bước - từ kiểm soát vô khuẩn, quản lý trang thiết bị, xác nhận thông tin người bệnh đến chăm sóc hậu phẫu - được chuẩn hóa nhằm giảm rủi ro và đảm bảo an toàn trong hành trình điều trị.

"AACI không chỉ đánh giá kết quả cuối cùng của ca phẫu thuật, mà còn chú trọng vào cách cả hệ thống vận hành để mỗi người bệnh được chăm sóc theo quy trình an toàn và nhất quán", đại diện đơn vị chia sẻ.

Xoá cận nhờ công nghệ SmartSight Nova

Sau quá trình thăm khám chuyên sâu, đội ngũ bác sĩ tại Hai Yen Eye Care chỉ định Văn Mai Hương thực hiện phẫu thuật bằng SmartSight Nova trên nền tảng laser Schwind Atos - thế hệ công nghệ điều trị tật khúc xạ mới đến từ Schwind (Đức).

Được phát triển bởi Schwind, thương hiệu có hơn 65 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa, SmartSight Nova ứng dụng laser femtosecond với độ chính xác cao để tạo và lấy lenticule thông qua một đường rạch nhỏ trên giác mạc. Cách tiếp cận này giúp hạn chế tác động lên bề mặt giác mạc, bảo tồn tối đa cấu trúc tự nhiên của mắt, đồng thời hỗ trợ quá trình hồi phục.

Hai Yen Eye Care sở hữu hệ thống máy móc hiện đại và đội ngũ chuyên gia nhãn khoa vững chuyên môn.

Theo đại diện phòng khám, việc lựa chọn SmartSight Nova cho Văn Mai Hương không chỉ dựa trên mong muốn của khách hàng, mà còn căn cứ vào kết quả thăm khám toàn diện, đảm bảo phương pháp điều trị phù hợp với đặc điểm giác mạc và nhu cầu sử dụng thị lực của nữ ca sĩ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Ngay sau điều trị, Văn Mai Hương đạt thị lực 10/10, có thể nhanh chóng quay trở lại công việc và sinh hoạt thường ngày theo hướng dẫn của bác sĩ.

Văn Mai Hương thực hiện phẫu thuật khúc xạ.

Bên cạnh khả năng mang lại chất lượng thị giác sắc nét, SmartSight Nova còn được đánh giá cao nhờ ưu điểm ít xâm lấn, hỗ trợ giảm khô mắt sau mổ, bảo tồn mô giác mạc và góp phần duy trì sự ổn định của kết quả điều trị ở những trường hợp được chỉ định phù hợp. Đây cũng là một trong những lý do công nghệ này được nhiều trung tâm nhãn khoa trên thế giới đưa vào ứng dụng.