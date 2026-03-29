Công nghệ Lumopro - giải pháp thế hệ mới giúp xóa cận vết mổ nhỏ

Công nghệ Lumopro mang đến bước tiến y khoa mới cho kỹ thuật phẫu thuật xóa cận tại Việt Nam khi hướng đến tối ưu tác động sinh học và bảo tồn mô giác mạc về lâu dài.

Phẫu thuật xóa cận đã trải qua nhiều bước tiến trong hơn hai thập kỷ qua. Từ các phương pháp tạo vạt giác mạc như Lasik, Femto-Lasik đến các công nghệ vết mổ nhỏ (KLEx - Keratorefractive Lenticule Extraction) như Smile, Smile Pro, Clear giúp giảm xâm lấn và tối ưu trải nghiệm điều trị.

Tiếp nối đó, một bước tiến của ngành nhãn khoa được ghi nhận với sự xuất hiện của các công nghệ cá nhân hóa như EYESignature, cho phép thiết kế phác đồ laser dựa trên bản đồ giác mạc riêng biệt của mỗi cá nhân.

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của công nghệ và kỹ thuật nhãn khoa, thế hệ mới của phẫu thuật xóa cận vết mổ nhỏ đã được giới thiệu tại Việt Nam - công nghệ Lumopro, hướng đến tối ưu tác động sinh học và bảo tồn mô giác mạc về lâu dài.

Công nghệ Lumopro được triển khai thông qua hợp tác chiến lược giữa Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn và Tập đoàn SCHWIND eye-tech-solutions (Đức) - một trong những tập đoàn công nghệ laser nhãn khoa hàng đầu thế giới. Trước khi được triển khai tại Việt Nam, nền tảng công nghệ này đã được ứng dụng trong hơn 7 triệu lượt phẫu thuật trên toàn cầu.

Đại diện Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn và Tập đoàn Schwind tại lễ công bố hợp tác chiến lược và ra mắt công nghệ xóa cận Lumopro.

Thuộc nhóm kỹ thuật xóa cận qua vết mổ nhỏ, Lumopro sử dụng laser femtosecond để tạo một lõi mô rất mỏng (lenticule) trong nhu mô giác mạc và lấy ra qua vết mổ khoảng 2 mm. Công nghệ này giúp điều chỉnh các tật cận thị, loạn thị và ít xâm lấn lên cấu trúc giác mạc.

Điểm khác biệt của Lumopro nằm ở triết lý thiết kế hướng đến năng lượng laser thông minh và tăng khả năng bảo tồn mô giác mạc. Đây cũng được xem là xu hướng mới của phẫu thuật xóa cận hiện đại, khi mục tiêu không chỉ là cải thiện thị lực mà còn đảm bảo sự ổn định lâu dài của giác mạc.

Một trong những cải tiến đáng chú ý của Lumopro là thiết kế điểm chiếu laser bất đối xứng, giúp tổng năng lượng tác động lên giác mạc dịu nhẹ hơn đến 50% so với các công nghệ vết mổ nhỏ trước đây. Nhờ đó, góp phần hạn chế phản ứng viêm giác mạc, cho bề mặt phẫu thuật nhẵn mịn và hỗ trợ hồi phục thị lực nhanh hơn.

Thiết kế lõi mô của Lumopro cũng được tối ưu để bảo tồn mô giác mạc. Ở các công nghệ vết mổ nhỏ khác, phần rìa lõi mô có độ dày từ lên đến 30 micron, trong khi ở Lumopro độ dày rìa này được thiết kế bằng 0 micron. Điều này giúp giảm lượng mô cần loại bỏ, góp phần duy trì độ vững bền cơ sinh học của giác mạc và mở rộng khả năng điều trị lên đến 12 độ cận và 6 độ loạn.

Khách hàng xóa cận với công nghệ Lumopro tại các bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Chất lượng thị lực sau phẫu thuật Lumopro được nâng cao nhờ tích hợp tính năng EyeTracking theo dõi chuyển động mắt theo thời gian thực. Trong phẫu thuật khúc xạ, chỉ một sai lệch rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả thị lực. Tính năng EyeTracking của Lumopro giúp tự động nhận diện và bù trừ các chuyển động nhỏ nhất của mắt, đảm bảo tia laser luôn được định vị chính xác trong quá trình điều trị.

Tính năng EyeTracking của Lumopro giúp tia laser luôn được định vị chính xác trong quá trình xóa cận.

PGS.TS.BS Nguyễn Đức Anh - Nguyên Trưởng khoa Khúc xạ Bệnh viện Mắt Trung ương, Giảng viên cao cấp Trường ĐH Y Hà Nội - cho biết: “Khi thực hiện phẫu thuật, năng lượng laser cao có thể gây tổn thương các lớp mô lân cận, dẫn đến phản ứng viêm nhiều hơn và làm chậm quá trình lành thương. Công nghệ Lumopro sử dụng mức năng lượng dịu nhẹ, với các điểm chiếu laser nhỏ và chính xác, giúp hỗ trợ phục hồi thị lực nhanh và tạo cảm giác dễ chịu hơn sau phẫu thuật”.

Bác sĩ chuyên khoa II Trương Công Minh - Phó chủ tịch Hội Laser Y học và Laser Ngoại khoa TP.HCM, Ban chấp hành Hội Nhãn khoa TP.HCM, Chủ tịch Hội Phẫu thuật khúc xạ Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Giám đốc điều hành Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng - cho rằng công nghệ mới giúp nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật lên nhiều lần.

“Lumopro mang lại cho phẫu thuật viên một nền tảng công nghệ chính xác và tối ưu hơn trong điều trị tật khúc xạ. Việc bổ sung EyeTracking với khả năng tự động định tâm và bù trừ xoay trục loạn thị trong quá trình xóa cận đặc biệt hữu ích đối với những trường hợp có độ loạn thị cao”, BS Trương Công Minh nhận định.

Hiện nay, công nghệ xóa cận Lumopro được triển khai tại các bệnh viện Mắt Sài Gòn tại TP.HCM, Đà Nẵng và dự kiến tiếp tục mở rộng ra toàn quốc trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của những công nghệ như Lumopro cho thấy xu hướng phát triển của ngành nhãn khoa hiện đại là không chỉ tập trung vào việc loại bỏ tật khúc xạ, mà còn hướng tới bảo tồn cấu trúc giác mạc và nâng cao chất lượng thị giác lâu dài.