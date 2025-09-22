Khi thể thao trở thành sợi dây kết nối trách nhiệm với tương lai xanh

Đại hội thể thao Vietjet diễn ra thành công, không chỉ tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên mà còn lan tỏa trách nhiệm cộng đồng qua hoạt động nhặt rác làm sạch bãi biển.

Đại hội thể thao Vietjet diễn ra thành công, không chỉ tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên mà còn lan tỏa trách nhiệm cộng đồng qua hoạt động nhặt rác làm sạch bãi biển.

Đã thành thông lệ, hàng năm, cán bộ nhân viên Vietjet lại tụ hội để tham dự Đại hội thể thao Vietjet (Vietjet Sports Day) - sự kiện thể thao lớn nhất trong năm của hãng hàng không thế hệ mới. Năm nay chương trình quay trở lại sôi động hơn với những màn tranh tài hấp dẫn cùng hoạt động vì cộng đồng thiết thực là chiến dịch dọn rác, làm sạch bờ biển. Điều này khẳng định Vietjet Sports Day không đơn thuần là sân chơi nội bộ mà còn là nền tảng gắn kết tập thể và thể hiện mạnh mẽ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Vietjet Sports Day 2025 diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Ninh từ 12/9 đến 14/9, quy tụ gần 600 vận động viên là cán bộ, nhân viên Vietjet đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Vương quốc Anh, Iceland… cùng các đối tác hàng không trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là một giải đấu nội bộ, mà còn là dịp hội ngộ đa quốc gia, nơi văn hóa và tinh thần thể thao hòa quyện.

Trong ba ngày thi đấu, các vận động viên đã cùng tranh tài sôi nổi ở 5 bộ môn thể thao hấp dẫn: Quần vợt, bóng rổ, cầu lông, bóng đá và pickleball. Tiếng hò reo, cú bật nhảy, đường chuyền chính xác hay những giọt mồ hôi trên sân đều trở thành minh chứng cho nỗ lực cá nhân, đồng thời kết tinh thành sức mạnh đoàn kết của đại gia đình Vietjet.

“Đây là lần đầu tôi được thi đấu cùng đồng nghiệp từ nhiều quốc gia đến vậy. Dù khác biệt về ngôn ngữ, khi ra sân, chúng tôi đều chung một tiếng nói - đó là tinh thần thể thao,” anh Trương Đức Minh, nhân viên Vietjet, chia sẻ sau trận bóng rổ đầy kịch tính.

Không chỉ trên sân, bầu nhiệt huyết còn lan tỏa khắp khán đài, nơi sắc đỏ cổ động viên rực cháy như một biển lửa. Ở đó, niềm tự hào, tinh thần fair play và tình đồng đội được hun đúc qua từng pha bóng, từng khoảnh khắc thi đấu nghẹt thở. Vietjet Sports Day 2025 vì thế đã trở thành cầu nối văn hóa - thể thao ý nghĩa, khẳng định thông điệp mà hãng luôn hướng tới: “Sức mạnh kết nối - Vươn tầm tương lai”.

Tinh thần tập thể, sự gắn kết còn được Vietjet thể hiện bằng hành động thiết thực vì môi trường. Sáng 14/9, bãi biển Hạ Long rực rỡ màu áo đỏ khi gần 600 cán bộ, nhân viên Vietjet từ nhiều quốc gia đồng loạt tham gia chiến dịch “Sải cánh xanh - Dọn sạch bãi biển”. Chỉ trong vài giờ, hàng trăm “chiến binh áo đỏ” đã thu gom lượng lớn rác thải, mang lại diện mạo sạch đẹp cho vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Chiến dịch không chỉ kêu gọi cộng đồng chung tay gìn giữ môi trường biển xanh - sạch - đẹp, mà còn khẳng định cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của Vietjet.

Không chỉ người Việt, đội ngũ nhân viên quốc tế của Vietjet cũng hào hứng tham gia hoạt động này. Chị Luxsanawan Seangtaweep, thành viên của Vietjet Thái Lan, chia sẻ: “Ngày hôm nay, tôi rất vui và tự hào khi cùng đại gia đình Vietjet chung tay bảo vệ môi trường tại Hạ Long - một thành phố biển xinh đẹp. Đây là trải nghiệm thú vị và ý nghĩa mà tôi sẽ nhớ mãi”.

Hình ảnh những “chiến binh áo đỏ” trên bờ biển không chỉ đẹp trong mắt du khách mà còn được chính quyền địa phương ghi nhận. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trao tặng giấy khen cho Vietjet vì những đóng góp tích cực trong bảo vệ môi trường, đồng hành cùng ngành du lịch xây dựng hình ảnh Quảng Ninh là một điểm đến xanh và phát triển bền vững.

Không riêng tại Hạ Long, nhiều năm qua Vietjet kiên trì theo đuổi các hoạt động vì môi trường và phát triển bền vững, lan tỏa lối sống tích cực tới cộng đồng, hướng đến tương lai xanh, văn minh và kết nối toàn cầu.

Năm 2018, Vietjet phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia triển khai chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại 28 tỉnh, thành ven biển trên cả nước, với các hoạt động tiêu biểu diễn ra tại Phú Quốc (Kiên Giang cũ, nay thuộc tỉnh An Giang). Chiến dịch đã thu hút gần 100.000 thanh niên tham gia, thu gom được hơn 1.282 tấn rác thải dọc các bờ biển Việt Nam - con số ấn tượng cho thấy quy mô và quyết tâm trong nỗ lực làm sạch biển của Vietjet và cộng đồng.

Bước sang năm 2019, Vietjet tiếp tục phối hợp cùng Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hoạt động thu gom rác tại bãi biển Tuần Châu với sự tham gia của hơn 150 cán bộ nhân viên Vietjet, đại lý, đối tác và đoàn viên thanh niên địa phương, làm sạch gần 3 km bờ biển chỉ trong một buổi sáng. Những kết quả đó biến mỗi nhân viên Vietjet thành một “đại sứ xanh”, chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường biển.

Trong bối cảnh môi trường biển Việt Nam và thế giới đang đối mặt nhiều thách thức, những nỗ lực của Vietjet càng thêm ý nghĩa. Hiện nay, ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành mối đe dọa lớn đối với đại dương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, du lịch bền vững và cuộc sống người dân ven biển. Thực trạng đó cho thấy lựa chọn hoạt động làm sạch bờ biển của Vietjet là hoàn toàn thiết thực, vừa góp phần cải thiện hệ sinh thái biển, vừa nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên biển cho cộng đồng và du khách.

Ông Tô Việt Thắng, Phó tổng giám đốc Thường trực Vietjet, nhấn mạnh: “Hành động nhỏ hôm nay mang ý nghĩa lớn, thể hiện cam kết phát triển bền vững của Vietjet, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và kết nối văn hóa giữa các quốc gia. Tại Vịnh Hạ Long, chúng tôi cùng nhau xây dựng một điểm đến xanh - sạch - đẹp, hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh của đất nước”.

Lời khẳng định này một lần nữa cho thấy chiến lược phát triển của Vietjet luôn song hành cùng lợi ích cộng đồng và môi trường, hướng đến một tương lai xanh bền vững.

Đại hội thể thao kết hợp chương trình làm sạch bãi biển tại Hạ Long vừa qua là một điểm nhấn trong chiến dịch “I Love Vietjet”. Thông qua chuỗi hoạt động này, hãng hàng không thế hệ mới lan tỏa niềm tự hào, tinh thần trẻ trung và trách nhiệm xã hội, đồng thời xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thân thiện, gắn kết cộng đồng. Trên sân đấu hay trên bãi biển, mỗi vận động viên và mỗi “chiến binh áo đỏ” đều trở thành đại sứ truyền cảm hứng bằng những hành động tử tế.

Tinh thần “I Love Vietjet” chính là sợi dây bền chặt kết nối hàng nghìn con tim chung mục tiêu kiến tạo nên tương lai xanh. Khi thể thao và trách nhiệm xã hội đồng hành, sức mạnh đoàn kết được nhân lên gấp bội. Vietjet đang cho thấy hướng đi đúng đắn - phát triển doanh nghiệp song hành với phát triển cộng đồng để mỗi chuyến bay không chỉ mang theo hành khách đến chân trời mới, mà còn mang theo thông điệp về một cuộc sống xanh, một hành tinh xanh cho thế hệ mai sau.