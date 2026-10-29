Khi smartphone đã có AI, máy ghi âm riêng còn cần thiết?

Không chỉ chuyển giọng nói thành văn bản, các thiết bị ghi âm tích hợp AI còn hỗ trợ tìm kiếm, tóm tắt và hệ thống hóa nội dung cuộc trò chuyện.

Thiết bị ghi âm tích hợp AI đang mở rộng khả năng từ lưu trữ âm thanh sang chép lời, tóm tắt và tìm kiếm thông tin trong các cuộc trò chuyện.

Ghi âm cuộc họp, chuyển giọng nói thành văn bản và tóm tắt nội dung đang trở thành những ứng dụng phổ biến của AI. Bên cạnh các giải pháp phần mềm, một số nhà sản xuất đang phát triển thiết bị chuyên dụng nhằm phục vụ nhu cầu ghi chép trong công việc.

Hãng thiết bị ghi âm AI Plaud vừa gia nhập thị trường Việt Nam với hai sản phẩm Note Pro và NotePin S. Các thiết bị kết hợp phần cứng ghi âm với nền tảng AI, hướng đến những người thường xuyên tham gia họp, phỏng vấn hoặc trao đổi thông tin.

Theo số liệu do hãng công bố, lượng người dùng Plaud tại Việt Nam tăng gần 3 lần trong giai đoạn tháng 9/2025-9/2026. Việt Nam cũng là thị trường thứ sáu của thương hiệu tại Đông Nam Á.

Ghi âm và tìm kiếm thông tin bằng AI

Plaud Note Pro có kích thước tương đương thẻ ngân hàng, có thể gắn vào mặt lưng điện thoại để ghi âm cuộc gọi và các cuộc trò chuyện trực tiếp. Trong khi đó, NotePin S có thiết kế nhỏ gọn, hỗ trợ kẹp áo, đeo cổ hoặc đeo tay.

Tại sự kiện, đại diện Plaud giới thiệu hệ thống 4 micro kết hợp công nghệ nhận diện giọng nói nhằm thu âm trong nhiều môi trường khác nhau. Thiết bị có thể ghi âm khi không có Internet, sau đó đồng bộ dữ liệu để xử lý bằng AI.

Plaud Note Pro và NotePin S có thiết kế nhỏ gọn, hỗ trợ ghi âm cuộc họp, phỏng vấn và chuyển nội dung thành văn bản bằng AI. Ảnh: BTC.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách người dùng khai thác nội dung sau khi ghi âm. Thay vì nghe lại toàn bộ cuộc trò chuyện, họ có thể yêu cầu hệ thống tạo bản chép lời, tóm tắt những ý chính hoặc xác định công việc cần thực hiện.

Plaud cho phép tìm kiếm thông tin từ các cuộc trao đổi trước đó bằng câu hỏi tự nhiên. Chẳng hạn, người dùng có thể hỏi về một nhân vật từng gặp tại hội nghị hoặc nội dung được đề cập trong cuộc họp.

Kết quả hiển thị thông tin liên quan, kèm mốc thời gian và đoạn hội thoại nguồn. Cách tiếp cận này giúp người dùng truy xuất chi tiết từ nhiều bản ghi mà không cần rà soát thủ công.

Theo hãng, cứ ba bản ghi âm của người dùng Việt Nam thì có một bản kéo dài hơn một giờ. Tiếng Việt chiếm khoảng một phần ba tổng số bản ghi, trong khi tiếng Anh chiếm khoảng 30%.

Các số liệu cho thấy nhu cầu xử lý những cuộc trao đổi dài và đa ngôn ngữ trong môi trường làm việc.

Tại Việt Nam, Note Pro có giá 5,79 triệu đồng, còn NotePin S là 5,49 triệu đồng. Tài khoản tiêu chuẩn đi kèm 300 phút chép lời miễn phí; người dùng có thể mua thêm dung lượng hoặc đăng ký gói dịch vụ khi cần.

Nhận diện tiếng Việt và bảo vệ dữ liệu người dùng

Khả năng xử lý ngôn ngữ là một trong những yếu tố quan trọng đối với thiết bị ghi âm AI, đặc biệt trong các cuộc trò chuyện có nhiều người tham gia hoặc sử dụng giọng địa phương.

Plaud hiện hỗ trợ hơn 112 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt. Tại sự kiện, hãng cho biết đang phát triển mô hình nhận diện giọng nói phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ tại từng thị trường.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Megumi Yoshinaga, Giám đốc Tiếp thị khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông - châu Phi của Plaud, cho biết hãng có đội ngũ kỹ sư chuyên phát triển khả năng nhận diện tiếng Việt, bao gồm giọng Bắc, Trung và Nam.

Bà Megumi Yoshinaga, Giám đốc Tiếp thị khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông - châu Phi của Plaud, chia sẻ về khả năng xử lý tiếng Việt và bảo mật dữ liệu tại sự kiện ra mắt ở TP.HCM. Ảnh: BTC.

Theo đại diện hãng, việc xử lý phương ngữ và khác biệt trong cách phát âm là một phần của quá trình cải thiện mô hình AI. Plaud cũng thực hiện các thử nghiệm nội bộ để đánh giá chất lượng bản chép lời.

Bên cạnh khả năng nhận diện ngôn ngữ, việc lưu trữ và bảo vệ dữ liệu ghi âm được quan tâm khi công cụ AI ngày càng tham gia vào các hoạt động chuyên môn.

Bà Yoshinaga cho biết: "Chúng tôi không sử dụng dữ liệu của người dùng để huấn luyện AI nếu không có sự đồng ý của họ".

Theo đại diện Plaud, dữ liệu được lưu trữ theo khu vực địa lý, trong đó thông tin của người dùng châu Á - Thái Bình Dương được đặt tại khu vực này. Người dùng cũng có thể quản lý và xóa các bản ghi khỏi hệ thống.

Đối với những công việc như báo chí, tư vấn hoặc pháp lý, khả năng truy xuất nội dung gốc và kiểm soát dữ liệu có ý nghĩa quan trọng. Các bản chép lời AI có thể hỗ trợ quá trình tổng hợp thông tin, trong khi việc đối chiếu phát ngôn và xác nhận nội dung vẫn thuộc trách nhiệm của người sử dụng.