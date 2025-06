Khi Phương Mỹ Chi, Bảo Anh bị khước từ

Phương Mỹ Chi muốn chọn Orange, Lamoon và Pháo về đội trong live stage 2. Tuy nhiên, nữ ca sĩ liên tiếp 3 lần bị từ chối.

Được miêu tả là “khốc liệt”, Em xinh “say hi” có nhiều khoảnh khắc mà ở đó các nghệ sĩ phải đối mặt với đủ cung bậc cảm xúc, vui có mà đôi khi cũng ngập trong nước mắt. Khi nhận kết quả xếp hạng quá thấp, khi bị loại hay ngay cả khi bị từ chối chung đội, tất cả khoảnh khắc đó đều khiến Em xinh “say hi” quả thực là cuộc đấu “sống còn” như cách công chúng thường miêu tả về những game show âm nhạc dạng này.

Phương Mỹ Chi suy sụp

Phương Mỹ Chi sau live stage 1 đạt thứ hạng cao nhất. Cô có lợi thế lớn về lượng fan sẵn có cộng thêm lại giành chiến thắng ở cả Liên quân 2 và tiết mục Cầm kỳ thi họa trong tập 2. Với việc giành thứ hạng cao nhất, Phương Mỹ Chi nghiễm nhiên trở thành một trong 4 đội trưởng của live stage 2. Nhờ đó, cô cũng được quyền chọn các thí sinh vào đội.

Những người Phương Mỹ Chi muốn chiêu mộ vào đội gồm Orange, Lamoon và Pháo.

Phương Mỹ Chi bị 3 em xinh từ chối. Ảnh: NSX.

Phương Mỹ Chi thậm chí bày tỏ bản thân là fan của Orange và bủn rủn mỗi khi nghe đàn chị cất giọng. Phương Mỹ Chi hứa hẹn bùng nổ nhờ âm nhạc truyền thống kết hợp hiện đại để đưa Vpop ra quốc tế. Thế nhưng, Orange tự nhận khó đoán và muốn làm những gì mới mẻ đã từ chối Phương Mỹ Chi để về với 52HZ.

Tiếp đó, Phương Mỹ Chi lại thua Bích Phương trong cuộc cạnh tranh Lamoon. Giới thiệu Lamoon là bạn thân và rất cần đồng nghiệp này để làm ra một bài hát phù hợp với Gen Z. Thế nhưng, Lamoon từ chối Phương Mỹ Chi với lý do Bích Phương là thần tượng của cô từ khi còn nhỏ.

Khi liên tiếp bị từ chối, Phương Mỹ Chi đau khổ nói: “Sao hạng nhất mà kỳ vậy trời”, Trấn Thành ở bên cạnh nói thêm: “Không ai chọn”. Giọng ca sinh năm 2003 sau đó thừa nhận: “Hơi suy sụp rồi đó. Căn nhà trong Chi sụp đổ từ từ".

Trong lần cạnh tranh thứ 2 với 52HZ là em xinh Pháo, Phương Mỹ Chi tuyên bố không hề lo sợ. Phương Mỹ Chi cũng tận dụng mối quan hệ thân thiết nhiều năm với Pháo, thậm chí tuyên bố “Pháo kêu gì em cũng làm” nhưng vẫn bị từ chối. Pháo thà ra "bể dâu" chứ nhất định không chịu về đội 52HZ và Phương Mỹ Chi. Trong lúc các đội khác đều đã có thành viên, riêng đội Phương Mỹ Chi vẫn trống trơn.

Bảo Anh muốn chung đội 52HZ nhưng bị từ chối. Ảnh: NSX.

Ở phần chọn đội này, có những em xinh được săn đón nhưng cũng có những em xinh nổi tiếng từ trước khi tham gia chương trình lại không được các đội trưởng gọi tên từ lượt đầu tiên, chẳng hạn Bảo Anh, Phương Ly… Cả hai có đủ, từ ngoại hình, kỹ năng trình diễn và những bản hit thành công trên thị trường âm nhạc. Thế nhưng, không thể phủ nhận qua 2 tiết mục đầu tiên của Em xinh “say hi”, họ chưa thật sự bứt phá và thiếu đi những khoảnh khắc dấu ấn.

Cả hai cũng chưa nổi trội về khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc. Đây sẽ là bất lợi lớn trong một chương trình đòi hỏi sự toàn năng như Em xinh “say hi”.

Bảo Anh chọn về đội 52HZ với mong muốn thử sức với dòng nhạc mới. Thế nhưng, Bảo Anh không có được điều bản thân mong đợi vì 52HZ thẳng thừng từ chối cô. 52HZ giải thích muốn chọn những em xinh trẻ trung, màu sắc mới mẻ để tạo ra sản phẩm âm nhạc hiện đại.

Những em xinh "đắt giá"

Từ hành trình Anh trai “say hi” tới hiện giờ là Em xinh “say hi”, có thể thấy các thí sinh toàn năng, biết sáng tác, sản xuất âm nhạc tiếp tục "đắt giá".

Tiên Tiên có lẽ không có nhiều lợi thế vũ đạo như những em xinh khác nhưng đổi lại cô mạnh về sản xuất âm nhạc. Thành tích của AAA do Liên quân 2 thể hiện hay Cầm kỳ thi họa đều không thể bỏ qua công sức của Tiên Tiên trong vai trò người sản xuất âm nhạc.

Do đó, Tiên Tiên là người đầu tiên được gọi tên trong vòng ghép đội của live stage 2. Có tới 3 trong 4 đội trưởng, bao gồm Bích Phương, Miu Lê và 52HZ chọn Tiên Tiên. Cuối cùng, Tiên Tiên từ chối 2 đồng nghiệp còn lại để chọn về đội Miu Lê.

Ngoài Tiên Tiên, 2 người còn lại mà Miu Lê muốn chiêu mộ về đội là Lyly và Danmy. Cả hai ngoài trình diễn tốt, ngoại hình đẹp còn biết sáng tác, sản xuất âm nhạc. Nhận xét về Lyly, Miu Lê nói: “Đối với tôi, Lyly là người đa năng, ngoại hình sáng, hát, nhảy và sáng tác đều tốt. Khi chung Liên quân 1, tôi thấy được năng lực của Lyly".

Tiên Tiên chọn về đội Miu Lê sau khi được 3 đội trưởng săn đón. Ảnh: NSX.

Trong khi đó, Bích Phương chọn Ngô Lan Hương, chủ nhân hit Đi giữa trời rực rỡ. 3 người Phương Mỹ Chi chọn là Orange, Lamoon và Pháo cũng giỏi về sáng tác, sản xuất dù sau đó cô bị từ chối.

Em xinh "say hi" là cuộc đấu của không chỉ cá nhân mà còn cả nhóm. Và để đạt được điểm nhóm cao, yếu tố âm nhạc là rất quan trọng. Mục tiêu của họ là hướng tới thứ hạng cao trên top thịnh hành. Do đó, âm nhạc cần bắt tai, lôi cuốn, phù hợp thị hiếu khán giả trẻ.

Ở Anh trai "say hi", những anh trai bứt phá ngoạn mục nhất đều biết sáng tác, sản xuất âm nhạc như RHYDER, Quang Hùng MasterD, Dương Domic... Họ góp phần tạo nên những tiết mục thống trị YouTube và leo lên thứ hạng đầu top thịnh hành danh mục âm nhạc.

Từ tấm gương Anh trai "say hi", các em xinh biết sáng tác, sản xuất sẽ càng được yêu thích hơn ở Em xinh "say hi".