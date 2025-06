Chuyện gì đang xảy ra với Orange

Là giọng ca thực lực với nhiều bản hit nhưng Orange xếp thứ hạng thấp sau livestage 1. Thậm chí, nữ ca sĩ vướng tin bị loại ở vòng tiếp theo.

Bước vào cuộc chiến của 30 em xinh được miêu tả là khắc nghiệt, Orange có lẽ không cần quá áp lực, lo lắng. Nữ ca sĩ có những bản hit đạt hàng trăm triệu lượt xem, đủ để cô đạt được vị trí nổi bật ở thị trường âm nhạc với lượng fan đông. Sự nổi tiếng đó đáng lẽ giúp cô ít nhất lọt top 20, chứ không phải 21/30 sau livestage 1.

Orange đang thiếu gì? Cô có giọng hát cảm xúc, nội lực với tính cách hoạt ngôn, hài hước. Điều cô thiếu ở chặng đầu của Em xinh “say hi” có lẽ là sự may mắn.

Lý do Orange đạt hạng thấp

Nổi tiếng qua bản hit Người lạ ơi, Khi em lớn, Chân ái… Orange được biết đến với chất giọng nội lực, phong cách cá tính và khả năng sáng tác.

Tại tập đầu tiên của Em xinh "say hi", Orange thuộc Liên quân 1 (do Bích Phương dẫn dắt). Tiết mục Đã xinh lại còn thông minh của Liên quân 1 theo phong cách cheerleader rực rỡ sắc màu với đoạn điệp khúc "Em xinh xập xình sập sàn" được viết theo phong cách funky pop độc đáo, giai điệu bắt tai.

Orange đứng hạng 21, thậm chí vướng tin bị loại. Ảnh: FBNV.

Đáng tiếc tiết mục này dừng ở mức dễ nghe chứ chưa bùng nổ, đủ để Liên quân 1 có được chiến thắng trước Liên quân 2. Màn trình diễn nhận 247/300 phiếu bầu từ khán giả trường quay, trong khi Liên quân 2 là 284/300 phiếu.

Sang tập 2 (tức livestage 1), Orange thuộc đội Đôi Cánh, trình diễn Đồng dao xinh gái cùng Miu Lê, Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ. Tiết mục đạt vị trí thứ 7 trên top thịnh hành danh mục âm nhạc Việt Nam (tính đến 10/6) với hơn 500.000 lượt xem, nhưng không thể vượt qua thứ hạng của Cầm kỳ thi họa hay Run.

Tiết mục được đầu tư về concept, mở màn bằng sự xuất hiện của 5 em bé, bao gồm Pam, con gái JustaTee và BigDaddy. Bài hát pha trộn sự hiện đại, mạnh mẽ với đồng dao, kết hợp khá khéo léo, thú vị các bài vè truyền thống.

Điểm số cụ thể của đội không được công bố, nhưng đội Đôi cánh được đánh giá “chưa đủ bùng nổ” so với các đội khác và vì thể không thể lọt top 3. Theo đó, đội Đôi mắt đạt hạng 3 với 97 phiếu, Mặt trăng ôm mặt trời về nhì với 98 phiếu, còn đội Kim Cương giành hạng nhất với 114 phiếu.

Ở livestage 1, mỗi thí sinh nhận điểm cá nhân từ 300 khán giả có mặt tại trường quay sau mỗi tiết mục. Thành viên của đội nhất, nhì, ba được cộng lần lượt 100, 75 và 50 điểm. Đội chiến thắng liên quân ở tập 1 được cộng thêm 50 điểm.

Như vậy, với việc Liên quân 1 bị thua và đội Đôi cánh không thể lọt top 3, Orange không được cộng thêm bất cứ điểm ưu đãi nào. Do đó, việc cô có bình chọn thấp, để rồi rơi xuống vị trí thứ 21 là dễ hiểu.

Nhiều đối thủ mạnh

Em xinh “say hi” quy tụ 30 nghệ sĩ tài năng như Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên… và các tân binh nổi bật như Ánh Sáng Aza, Lamoon, 52HZ... Các thí sinh như Phương Mỹ Chi, Lamoon (đội Kim Cương) với Cầm kỳ thi họa hay Ánh Sáng, 52HZ (đội Mặt trăng ôm mặt trời) với Run tạo hiệu ứng mạnh mẽ, chiếm spotlight trên mạng xã hội và top trending.

Orange biểu diễn tốt nhưng chưa tạo được dấu ấn cá nhân đủ lớn. Trong Đồng dao xinh gái, Orange đảm nhận phần rap và hát, nhưng tiết mục bị nhận xét thiếu cao trào. Concept đồng dao kết hợp nhạc điện tử sáng tạo, nhưng không đủ sức cạnh tranh với các đội có ý tưởng độc đáo hơn. Ngoài ra, việc cùng đội với một thành viên mạnh lại đông fan như Miu Lê cũng là bất lợi.

Miu Lê cùng đội Orange trong cả 2 phần trình diễn. Thế nhưng, ngay cả khi Liên quân 1 và Đôi cánh thua cuộc, Miu Lê vẫn đạt thứ hạng cao, để rồi trở thành đội trưởng trong tập 3 lên sóng vào 15/6.

Khán giả lo lắng cho thứ hạng của Orange ở chương trình. Ảnh: FBNV.

Do đó, có thể thấy, ở một cuộc đấu dựa hoàn toàn vào lượt bình chọn khán giả như Em xinh “say hi”, nếu không có điểm cá nhân đủ mạnh thì dễ bị chi phối, ảnh hưởng bởi điểm số của đội nhóm.

Hơn hết, chiến thuật cũng rất quan trọng. Chẳng hạn, nếu tiếp tục cùng đội với những “đối thủ” quá mạnh về hiệu ứng truyền thông, lượng khán giả như Miu Lê, Bích Phương… Orange hay bất cứ ai đều có thể chịu bất lợi về lượt bình chọn.

Format Em xinh "say hi" nhấn mạnh tinh thần đồng đội. Do đó, ngoài bình chọn cá nhân thì điểm số nhóm cũng rất quan trọng. Điều đó khiến cuộc chiến giữa các em xinh càng thêm khốc liệt.

Hiện tại, mạng xã hội xôn xao tin đồn Orange bị loại ở livestage tiếp theo. Chỉ là tin đồn nhưng nó cũng khiến không ít người hâm mộ của Orange lo lắng. Nếu thông tin này là sự thực, hẳn nó sẽ dấy lên cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Những show âm nhạc như Em xinh “say hi” luôn khó tránh khỏi tranh cãi về kết quả. Đó là điều mà một năm trước Anh trai “say hi” vướng phải.

Còn nhớ live stage 1 của Anh trai “say hi”, 10/10 của đội Anh Tú với giai điệu ​​lôi cuốn, bắt tai, dàn dựng sexy, gợi cảm xếp ở thứ hạng quá thấp. Trong khi đó, Nỗi đau ngây dại của Đức Phúc, HIEUTHUHAI, Công Dương được nhận xét ý tưởng sến sẩm, không mới mẻ, phần thể hiện của các anh trai cũng thiếu sự liên kết, hòa hợp lại đứng hạng 3 với 99 phiếu bầu.

Tranh cãi kết quả của các game show kiểu Anh trai “say hi”, Em xinh “say hi” là khó tránh khi quyền quyết định được giao hoàn toàn cho khán giả. Đôi khi lá phiếu đó được đưa ra bởi độ nổi tiếng của thí sinh chứ không hẳn chất lượng màn trình diễn.

Orange là một trong những giọng ca thực lực của Em xinh "say hi", song thứ hạng thấp của cô xuất phát từ sự cạnh tranh khốc liệt cộng thêm tiết mục chưa đủ đột phá.