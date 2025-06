Hình ảnh gây bàn tán của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo thu hút sự chú ý với vẻ đẹp tự nhiên qua loạt ảnh chụp tại Tây Ban Nha. Cô đang đảm nhận vai chính trong phim "Slowly but Fiercely".

Ngày 16/6, Song Hye Kyo đăng tải loạt ảnh hậu trường từ chuyến công tác tại Tây Ban Nha trên Instagram. Trong những bức ảnh, cô gần như không trang điểm, khoe làn da mịn màng, rạng rỡ. Vẻ đẹp thanh lịch, tự nhiên và giản dị với áo ba lỗ trắng, quần jeans của nữ diễn viên được khen ngợi. Song Hye Kyo viết chú thích ngắn gọn “Nhật ký Tây Ban Nha” kèm biểu tượng mặt trời. Bài đăng nhanh chóng nhận hơn 200.000 lượt thích chỉ sau vài giờ.

Hầu hết khán giả khen ngợi Song Hye Kyo vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 44.

Hình ảnh mới của Song Hye Kyo. Ảnh: @kyo1122.

Đầu năm Song Hye Kyo trở lại màn ảnh rộng với vai nữ tu sĩ trong Dark Nuns (ra mắt 15/1). Đây là bộ phim kinh dị tâm lý. Diễn xuất của Song Hye Kyo được đánh giá cao. Bộ phim đạt doanh thu phòng vé ấn tượng.

Dự án tiếp theo của Song Hye Kyo là series chiếu trên Netflix mamg tên Slowly but Fiercely (tựa tạm thời). Phim dự kiến phát hành cuối năm hoặc đầu 2026. Bộ phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc thập niên 1960-1980, thời kỳ đầy biến động với sự cạnh tranh khốc liệt và hỗn loạn xã hội. Câu chuyện xoay quanh những con người không có gì trong tay nhưng dám liều lĩnh vươn tới thành công.

Song Hye Kyo đảm nhận vai Minja, một phụ nữ trưởng thành từ nghịch cảnh. Đây là lần hợp tác thứ 3 của cô với biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung sau Worlds Within (2008) và That Winter, the Wind Blows (2013). Noh Hee Kyung khen ngợi: “Hye Kyo có khả năng truyền tải những nhân vật phức tạp một cách tự nhiên, khiến Minja trở nên sống động”.