Concert cuối cùng của Anh trai vượt ngàn chông gai mãn nhãn và bùng nổ

Bước sang đêm nhạc thứ 5, Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn bùng nổ cảm xúc với cả các anh tài lẫn hàng chục nghìn khán giả thưởng thức concert.

Cơn sốt nào đến rồi cũng có lúc phải qua đi và đây là lúc Anh trai vượt ngàn chông gai dần khép lại. Hai đêm nhạc cuối cùng của chương trình này được tổ chức ngày 14-15/6 ở Hưng Yên. Trong đó, đêm thứ 5 vẫn bùng nổ về hiệu ứng khán giả, về chất lượng âm nhạc, dàn dựng sân khấu. Đó là cái kết đẹp và trọn vẹn cho một chương trình đã thống trị thị trường âm nhạc Việt suốt mùa hè 2024.

Đi qua 7 phần, lần lượt là Chất chơi, Trào phúng, Lắng đọng, Văn hóa, Hit, Hồi ức, Quẩy dưới mưa với tổng cộng 57 tiết mục, concert thứ 5 của Anh trai vượt ngàn chông gai mãn nhãn, hấp dẫn về cả âm thanh lẫn hình ảnh, ánh sáng...

Anh trai vượt ngàn chông gai trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc

Tối 14/6, concert Anh trai vượt ngàn chông gai ngày 5 diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên, chính thức khai màn với ca khúc chủ đề Call Me By Fire. Tiết mục quy tụ dàn anh tài như Soobin, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Quốc Thiên, Rhymastic, NSND Tự Long, Jun Phạm, Kay Trần… kết hợp chơi nhạc cụ trực tiếp và hiệu ứng pháo hoa rực rỡ.

Sân khấu trượt hiện đại, ánh sáng đồng bộ, cùng phần drop điện tử mạnh mẽ đã đẩy không khí lên cao, khiến hàng chục ngàn khán giả reo hò không ngớt.

Tiếp nối là các tiết mục sôi động như Nét, Đỏ quên đi, Superstar, mashup Một lần dang dở - Đi qua cầu vồng, Vợ người ta - Chuyện ba người, Chợt nghe bước em về, Đường xa ướt mưa… Các bài hát hầu hết được phối theo kiểu nhạc điện tử với cấu trúc chung là phần drop dồn dập kết hợp vũ đạo.

MC Anh Tuấn xuất hiện cùng các anh tài Soobin, Tuấn Hưng... trên sân khấu Superstar. Ảnh: NSX.

Sau liên hoàn ca khúc sôi động, chương trình chuyển sang phần trò chơi kéo co của Duy Khánh, Phạm Khánh Hưng, BB Trần, Bùi Công Nam. Dụng ý đằng sau trò chơi này là tìm ra người chiến thắng để xuất hiện trên sân khấu Chợt nghe bước em về của team Tinh tú. Tuy nhiên, ý tưởng kéo co có phần lệch tông so với tổng thể chương trình mà lại dài dòng, kém hấp dẫn.

Sau liên tục các phần trình diễn sôi nổi, năng lượng cao, không khí trầm lại với những tiết mục sâu lắng hơn như Anh sẽ nhớ mãi của Chín muồi, Phai của Tinh hoa, Lặng, Bao tiền một mớ bình yên, Chuyện nhà bé thôi con đừng về, Ba kể con nghe…

Thu hoài, Nếu một mai bay lên trời, Trống cơm, Dạ cổ hoài lang, Mưa trên phố Huế, Mẹ yêu con, Áo mùa đông, Chiếc khăn Piêu... những tiết mục tôn vinh nét đẹp gia đình, con người và xa hơn là tình yêu quê hương, đất nước, văn hóa Việt Nam được đặt ở giữa như một điểm nhấn, đồng thời truyền tải tinh thần tự hào dân tộc mà Anh trai vượt ngàn chông gai đã nỗ lực thực hiện từ đầu chương trình tới giờ.

Những tiết mục tôn vinh văn hóa dân tộc đã mang về lượt xem lớn nhất và cũng làm nên thành công vang dội của thương hiệu chông gai. Có những giọt nước mắt đã rơi, từ các anh tài và cả khán giả ở phần Văn hóa này.

Như MC Anh Tuấn nói, các anh tài và gai con đã cùng nhau tạo nên một hành trình đầy cảm xúc, ý nghĩa. Những giọt nước mắt rơi không chỉ là sự xúc động khi theo dõi các tiết mục mà còn hạnh phúc, tự hào cho chặng đường họ đã đi qua.

Sau phần Văn hóa, chương trình trở về bầu không khí sôi động lấy âm thanh điện tử là chủ đạo với phần Hit gồm các ca khúc No Fair của nhóm B.O.F, 12H03, Tình anh bán chiếu, Những kẻ mộng mơ - Dẫu có lỗi lầm...

ST Sơn Thạch, Binz rơi nước mắt trong tiết mục hát về cha. Ảnh: NSX.

Ở phần 5, đúng như tên gọi Hồi ức, đây là lúc để các anh tài cùng hàng chục nghìn khán giả làm sống lại những bản hit có tuổi đời có thể lên tới hàng chục năm như Cô bé mùa đông, Chiếc khăn gió ấm, Cầu vồng khuyết...

Phần cuối cùng Quẩy dưới mưa tiếp tục lấy âm nhạc EDM làm chủ đạo cùng các tiết mục Sóng tình, Bay, Khiến nó ngầu, Quá là trôi... Lần đầu tiên, khán giả được trải nghiệm hiệu ứng mưa kết hợp EDM, vũ đạo và ánh sáng, tạo nên một lễ hội âm nhạc chưa từng có ở các đêm concert trước.

Một số điều nhỏ còn dang dở

Thiết kế sân khấu ngày 5 tương tự concert ngày 2 tại Hưng Yên với nhiều màn hình LED cỡ lớn, hệ thống nâng trượt, hiệu ứng visual art đồng bộ từng tiết mục nhưng nâng cấp thêm hệ thống follow spot (tập trung điểm nhìn). Diện tích tổ chức rộng hơn 5,5 ha, đáp ứng lượng khán giả ước tính lên đến 30.000 người.

Thiết kế sân khấu rộng, trải dài gần hết khu đứng cộng thêm hệ thống màn hình LED bố trí hợp lý giúp tầm nhìn khán giả ở các khu đều tốt. So với ngày 2, khâu tổ chức được cải thiện đáng kể: Không còn tình trạng nhồi nhét khán giả ở khu đứng hay náo loạn ở khu vực truyền thông. Các cổng vào được bố trí hợp lý hơn, giảm ùn tắc.

Sự đầu tư về sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, dàn dựng... là điều đáng khen ngợi của Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: NSX.

Không thể phủ nhận Anh trai vượt ngàn chông gai có sự đầu tư công phu, hoành tráng về thiết kế sân khấu, dàn dựng tiết mục… Chẳng hạn bắt đầu tiết mục mashup Một lần dang dở và Đi qua cầu vồng, Phạm Khánh Hưng xuất hiện đầy ấn tượng với màn đu dây phía trên hàng nghìn khán giả hay S.T ngồi trên con ngựa mô hình để mở màn tiết mục Thuận nước đẩy thuyền. Tiếp đó, trong tiết mục Lặng, mỗi anh tài đứng ở một bục nâng được sắp xếp ở các khu vực khán giả khác nhau.

Mỗi tiết mục đều được bố trí hoạt cảnh hoặc thiết kế sân khấu, vũ đạo phù hợp, bổ trợ cho ý nghĩa tiết mục, đồng thời kích thích yếu tố thị giác, giúp khán giả hòa mình vào phần trình diễn một cách trọn vẹn, cảm xúc hơn. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng màn hình... cũng ấn tượng, cho thấy sự chỉn chu, chuyên nghiệp của ê-kíp tổ chức.

Soobin tiếp tục là điểm sáng, tâm điểm chú ý. Anh chứng tỏ sự toàn vẹn từ ngoại hình, giọng hát, vũ đạo tới phong thái trình diễn. Xuất hiện ở các tiết mục thuộc những thể loại khác nhau, vocal, trình diễn, vũ đạo hay khi chơi đàn, Soobin đều không hề bị làm khó mà vẫn tỏa sáng trên sân khấu.

Soobin luôn thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện với kỹ năng trình diễn tốt. Ảnh: NSX.

Trong khi đó, Quốc Thiên làm chủ sân khấu, dẫn dắt người nghe bằng giọng hát đẹp, nội lực, đầy cảm xúc cùng những nốt cao vang, sáng, tròn trịa.

Tuy nhiên, nhìn chung, nhạc điện tử là màu sắc chủ đạo trong xuyên suốt đêm nhạc. Các phần có thể thay đổi về nội dung, thông điệp nhưng nhiều tiết mục là âm nhạc sôi động, cấu trúc giống nhau với beat drop điện tử. Cấu trúc này được áp dụng cho liên tiếp các ca khúc, lặp đi lặp lại gây một màu, nhàm chán và dễ đoán.

Các anh tài vẫn giữ được năng lượng và sự sôi nổi, nhiệt huyết trên sân khấu nhưng hát đè đã bị lạm dụng hơn hẳn so với ngày thứ 2. Một số phần hòa giọng, chẳng hạn trong tiết mục Lặng chưa được hài hòa, ăn ý.

Một số điểm trừ nhỏ khác như anh tài Tự Long hát lệch nhịp ở tiết mục Mẹ yêu con hay sự cố âm thanh trong phần trình diễn Trống cơm... cũng là điều đáng tiếc nhỏ. Nhưng nó không ảnh hưởng nhiều tới tổng thể một chương trình được đầu tư, chăm chút và đáng ghi nhận như Anh trai vượt ngàn chông gai.