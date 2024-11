Khi phố Wall 'bật' chế độ làm việc tại nhà trong đại dịch

Bốn sàn giao dịch của Goldman ở New York, bình thường là chốn đóng đô của hơn ba nghìn nhà giao dịch, giờ chứa chưa đầy một trăm người.

Tình trạng biến động của thị trường càng tăng thêm bởi thực tế rằng cả Phố Wall đang làm việc tại nhà. Quân đoàn các nhà giao dịch hiện gánh trách nhiệm điều hướng các thị trường biến động mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp của họ không còn được phép bén mảng tới sàn giao dịch, nơi các không gian chật chội vi phạm những nguyên tắc giãn cách xã hội hiện đang được các quan chức y tế công cộng phổ biến.

Bốn sàn giao dịch của Goldman ở New York, bình thường là chốn đóng đô của hơn ba nghìn nhà giao dịch, giờ chứa chưa đầy một trăm người. Ngay cả các địa điểm dự phòng ở Greenwich và New Jersey cũng bị coi là không an toàn.

Giao dịch ở Phố Wall phụ thuộc vào một hệ thống bất động sản được số hóa và bài binh bố trận chặt chẽ. Các nhà giao dịch sử dụng nhiều màn hình để theo dõi thị trường và đặt lệnh. Những dãy điện thoại để bàn khổng lồ cung cấp khả năng liên lạc trực tiếp trong tích tắc với các vị sếp, các nhà môi giới khác, và các khách hàng quan trọng nhất.

Máy tính xách tay dùng tại nhà sẽ là không đủ. (Các thiết lập tại nhà cũng ẩn chứa nhiều vấn đề xét từ góc độ quản lý giám sát. Các nhà giao dịch ngân hàng vốn bị giám sát rất chặt. Phần mềm ghi âm theo dõi các cuộc nói chuyện qua điện thoại của họ, và một số ứng dụng nhắn tin nhất định - cùng những ứng dụng gây lãng phí thời gian như Twitter - đều bị chặn).

Thay vào đó, các giám đốc ngân hàng ở Manhattan chất đầy thiết bị lên các xe Uber và thậm chí cả xe của chính họ để có thể giữ cho hoạt động giao dịch khổng lồ của ngân hàng, trái tim của cỗ máy kiếm tiền, tiếp tục chạy.

TRONG CÙNG cuối tuần này, cách đó 600 dặm, một cuộc họp kín khác đang diễn ra. Các giám đốc điều hành của General Motors, Ford, và Fiat Chrysler - Tam Đại gia ngành ôtô của Detroit - đã tham dự một cuộc gọi hội nghị vào trưa Chủ Nhật, ngày 15 tháng 3, do Rory Gamble, chủ tịch United Auto Workers, một trong những công đoàn quyền lực nhất nước Mỹ, tổ chức. UAW đại diện cho gần 400 nghìn công nhân Mỹ tại Ford, GM, Fiat Chrysler, và nhiều công ty khác chuyên sản xuất phụ tùng cho các nhà sản xuất ô tô và máy bay.

Ba công ty ôtô đã cho lực lượng lao động trực thuộc tập đoàn của họ làm việc ở nhà từ ngày 13 tháng 3, nhưng 150 nghìn công nhân nhà máy của công đoàn không được hưởng sự xa xỉ đó. Chế tạo ôtô là công việc phải được làm trong xưởng, nơi các công nhân đứng ở khoảng cách gần, chuyền tay nhau các phụ tùng, tụ họp trong các phòng nghỉ, và thay ca nhau vận hành các máy móc hạng nặng.

Một công nhân ăn lương cố định ở thành phố Kokomo, Indiana là thành viên UAW đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus vào ngày 12 tháng 3, và các công nhân nhà máy bắt đầu tự mang nước sát khuẩn tay đến các nhà máy trên khắp khu vực Detroit.

Gamble đã giao cho nhóm y tế và an toàn của ông nhiệm vụ tìm hiểu những biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn con virus. Ông cũng yêu cầu các luật sư của công đoàn mổ xẻ hợp đồng của họ với từng công ty trong nhóm Tam Đại gia để xem họ có những nghĩa vụ gì khi một trường hợp khẩn cấp về y tế phát sinh.