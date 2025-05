Khi nhà văn làm 'cameo' trong phim chuyển thể chính tác phẩm của mình

John Irving trong The World According to Garp (1982): John Irving, tác giả của The World According to Garp, xuất hiện trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của chính ông. Ông vào vai trọng tài đấu vật, vai diễn gắn liền với chủ đề đấu vật với những thách thức và sự phi lý của cuộc sống trong tiểu thuyết. Vai diễn khách mời của Irving tạo thêm một lớp chân thực và mang đến khoảnh khắc ghi nhận cho những người hâm mộ tác phẩm của ông. Sự hiện diện của Irving trong bộ phim nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa tác giả và câu chuyện, làm nổi bật các yếu tố tự truyện đặc trưng cho tác phẩm của ông. Ảnh: Medium.