Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ của VietinBank trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi chờ chuyến bay.

Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

Khởi đầu đơn giản hơn

Với thế hệ doanh nhân am hiểu công nghệ, quen với nhịp độ làm việc linh hoạt, những rào cản về thời gian và không gian trong giao dịch ngân hàng dần trở thành chuyện của quá khứ.

VietinBank eFAST triển khai giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp với tính năng mở tài khoản online.

VietinBank eFAST triển khai giải pháp gói gọn trong đúng tinh thần "một chạm": Chỉ cần thiết bị hỗ trợ NFC, doanh nghiệp có thể tự đăng ký, xác thực và sở hữu tài khoản thanh toán 100% online, không cần đến quầy, không cần hồ sơ giấy.

Ba điểm cộng làm nên sự khác biệt

Với 3 điểm cộng, tính năng eKYC giúp khách hàng doanh nghiệp dễ dàng mở tài khoản online. Đầu tiên, việc đăng ký tài khoản online trên eKYC diễn ra nhanh chóng khi chỉ trong vài phút. Toàn bộ quy trình nhập thông tin và xác thực danh tính được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng, theo hướng dẫn ngay trên nền tảng.

Bên cạnh đó, việc sở hữu tài khoản khá dễ dàng khi có thể kích hoạt trong vòng 24 tiếng. Tài khoản sẵn sàng giao dịch chỉ sau một ngày làm việc, giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn dòng tiền hay kế hoạch kinh doanh.

Bên cạnh đó, tính năng này cũng khá linh hoạt khi không có điều kiện ràng buộc. Khách hàng không bị yêu cầu số dư tối thiểu, không bắt buộc phát sinh giao dịch, phù hợp với tất cả nhu cầu sử dụng tài khoản của doanh nghiệp.

Khách hàng doanh nghiệp dễ dàng mở tài khoản online của Vietinbank.

Chị Linh, Giám đốc của doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành thực phẩm sạch tại TP.HCM, chia sẻ trải nghiệm: "Tôi hoàn tất mở tài khoản thanh toán công ty trong lúc chờ chuyến bay. Các thao tác chỉ trong vài phút và bắt đầu giao dịch được ngay trong ngày”.

Khi ngân hàng là trải nghiệm

Với VietinBank, tính năng mở tài khoản online eKYC cho thấy tư duy thiết kế lại toàn bộ hành trình mở tài khoản của khách hàng doanh nghiệp, đặt trải nghiệm người dùng làm trung tâm thay vì quy trình vận hành.

Khi việc mở tài khoản không còn bị giới hạn bởi giờ hành chính hay địa điểm chi nhánh, doanh nhân có thể chủ động về thời gian và cách thức giao dịch. Điều này đúng với phong cách sống và làm việc của thế hệ chủ doanh nghiệp hiện đại - linh hoạt, tức thời và luôn kết nối.

Doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết và thực hiện các bước mở tài khoản online tại website. Bên cạnh đó, khi khách doanh nghiệp sử dụng dịch vụ mở mới tài khoản, VietinBank dành tặng các ưu đãi theo gói tài khoản doanh nghiệp, bao gồm: Mở và sử dụng tài khoản thanh toán số đẹp/số ngắn; chuyển tiền nội địa VNĐ; phí duy trì và giao dịch online trên VietinBank eFAST; chuyển tiền ngoại tệ. Các ưu đãi áp dụng theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ.

Để khám phá thêm tiện ích độc quyền trên VietinBank eFAST, khách hàng có thể liên hệ chi nhánh và phòng giao dịch gần nhất của ngân hàng, hoặc qua hotline dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp 1900558886.